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華山分屍案一審宣判！陳伯謙性侵殺人棄屍被判死刑

影／35元點心麵許你一條浪漫藍色銀河 傳藝邀你過七夕

2019-08-05 14:02聯合報 記者戴永華╱即時報導

建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」綻放藍光成銀河，繽紛浪漫。今年祈緣星有不同玩法，遊客買一包35元七夕限定版的點心麵，取下包裝上的七夕愛心貼紙，即可兌換一顆祈緣星，許願後丟擲入河，整個河面散發點點藍光，美麗極了。

「祈緣星」是一種科技製成的白球，遇到水會發出藍光，夜色中更顯柔美浪漫。宜蘭傳藝園區8月7日（七夕）至11日舉辦情人節系列活動，主活動是「傳藝祈緣星」，每天晚上7點15分登場，下午4點開始在文昌祠戲台後方，遊客購買傳藝七夕限定款點心麵每包35元，再將餅乾包裝上貼紙貼於手背，7點15分起在心星相映水岸，出示手背上貼紙兌換祈緣星，即可跟有情人共同在月河畔祈願後，丟白球入水面綻放藍光，盼願望實現。

主辦單位另外還規劃「五色心願」活動，相傳「女媧」是神通廣大的神女，能夠摶土造人，煉五色石補天、又制嫁娶之禮，創建婚姻制度並充當人類的第一個媒人，亦稱「婚姻之神」。傳藝邀請壯圍補天宮女媧娘娘入園，安座在傳藝文昌祠內，只要到文昌祠向女媧娘娘擲筊，擲出聖杯即可獲贈一包五色心願石，每天限量100份。

「愛情一把抓」活動於上午9點到中午12點、下午2點到5點，拍照上傳IG #指定字詞，或拍照上傳FB，放閃秀出愛，即可參加㧓抓樂，用娃娃機抓點心麵。

「愛的同框拍」是活動期間與愛心框同拍，上傳FB(一張照片限兩位入鏡)，即可享優惠票120元入園，每天上午9點起，每日限量100名，額滿為止。宜蘭傳藝歡迎有情人和遊客在七夕期間入園，共度浪漫情人節。

建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」，擲白球...
建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」，擲白球入月河，瞬間綻放藍光成銀河，繽紛浪漫。 圖 /全聯善美的文化藝術基金會提供
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建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」，擲白球...
建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」，擲白球入月河，瞬間綻放藍光成銀河，繽紛浪漫。 圖 /全聯善美的文化藝術基金會提供
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建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」，擲白球...
建築各色古香的宜蘭傳藝園區適合有情人共度七夕情人節，每年獨有的「祈緣星」，擲白球入月河，瞬間綻放藍光成銀河，繽紛浪漫。 圖 /全聯善美的文化藝術基金會提供
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七夕情人節
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