花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



炎熱的夏季裡，許多遊客會到七星潭風景區遊玩，為宣導七星潭不能玩水，並降低溺水事故，海巡署東部分署第一二岸巡隊執行「青春專案」，於今日在七星潭辦理救生訓練及防溺宣導活動，藉此提升民眾對水域及防溺自救安全意識，確保遊客能有安全快樂的旅途假期。

花蓮縣消防局統計，今年救溺案件有7件、死亡5人，若加上4月底一名國中生在崇德沙灘戲水遭浪捲走，已有6人溺斃，顯示玩水暗藏危機，民眾須有水上防溺觀念。

第一二岸巡隊表示，因應暑假旺季，許多遊客看到七星潭湛藍的海水忍不住下水清涼一下，景色雖然美麗，但海底暗藏沟湧，加上陡降式的地形，造成意外事故頻傳；花蓮縣政府也公告七星潭禁止從事任何水域遊憩活動，若民眾擅自下水經勸導不離去者，可依《發展觀光條例》處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。