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從2顆造型球起家 台東熱氣球連辦9年已成品牌

2019-08-04 19:09聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

台灣國際熱氣球嘉年華今年已邁入第9年，今年自6月29日登場以來，吸引各地遊客湧入台東，縣府預估今年可望打破去年90萬人次的記錄，縣府表示，接下來熱氣球嘉年華活動還有一周的時間，光雕音樂會還有3場，遊客可把握機會，一睹熱氣球盛會。

台東縣政府表示，繼3日晚上在知本的萬人光雕音樂會之後，光雕音樂會還有3場，10日凌晨4點大武鄉尚武海濱公園（曙光音樂會）、12日晚上7點鹿野鄉鹿野高台、16日晚上7點台東市台東縣立體育場，還未體驗的民眾請把握。

台灣國際熱氣球嘉年華今年已邁向第9年，幾乎已成為台東縣品牌活動，縣府交通及觀光發展處長江慧卿表示，當初熱氣球活動只是縣府建設處所提出的一項會展計畫，第一年只有2顆造型球，歷經9年開花結果，今年已發展成40顆造型球，去年更成功吸引90萬人次的遊客湧入台東，成為暑假期間台灣最高人氣的活動之一。

江慧卿表示，今年的國際熱氣球嘉年華總計有45天，從第一天南迴公路就大塞車的盛況、再加上連日來的盛況，今年遊客人數可望比去年增加，雖然中國大陸自本月起已限縮陸客來台自由行，不過目前已經申請的還是可以來，在熱氣球活動中，就看到不少自由行客人，可見熱氣球受歡迎的程度。

她說，與台灣西部相較，台東相對交通不便，縣府一直希望可以吸引國旅的遊客到台東旅遊，在熱氣球之後，台東縣接下來還有鐵人三項、沖浪等活動，希望可以延續熱氣球效應，持續吸引遊客到台東旅遊。

台灣國際熱氣球嘉年華已連辦9年，儼然成為台東的品牌。圖／取自台灣國際熱氣球嘉年華...
台灣國際熱氣球嘉年華已連辦9年，儼然成為台東的品牌。圖／取自台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁
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台灣國際熱氣球嘉年華已連辦9年，儼然成為台東的品牌。圖／取自台灣國際熱氣球嘉年華...
台灣國際熱氣球嘉年華已連辦9年，儼然成為台東的品牌。圖／取自台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁
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熱氣球嘉年華台東音樂會
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