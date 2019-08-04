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為孩子放棄軍中升遷父代母職20年 97歲獲選模範父親

2019-08-04 18:37聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮高齡93歲歐日昇今年獲頒花蓮市模範父親表揚，他的妻子深受憂鬱症所苦，很早就過世，歐為了全心全意照顧孩子，放棄軍中升遷機會，長達20多年身兼母職，以身作則教導小孩成長，現在兒孫滿堂的他仍是兒女眼中的好爸爸。

歐日昇是一位榮民老兵，在19歲正值青春年華時，隨國民政府從大陸遷居來台，自此遠離家鄉。由於在台舉目無親，歐也盼望有一個屬於自己家。在花蓮軍隊服役時，歐日昇認識留日美髮師黃秀琴，進而結縭，兩人育有一女一子。

雖然有了婚姻及家庭，但妻子長年罹患憂鬱症，無法專心照顧年幼子女，當年歐日昇又被調至馬祖服務，在前三個月內，他不斷寫信給時任國防部長蔣經國，希望能顧及妻兒無人照顧之情，將他調回花蓮，獲得國防部破例同意調返花蓮。

為能專心照顧妻兒，歐日昇最後決定退伍，全心照料妻子的日常起居，不幸妻子39歲時過世，當時一雙兒女正就讀國中，歐開始投入精力照顧孩子的起居與課業，直到長大後有穩定的工作並成家立業。

花蓮市公所表示，歐老先生是一位偉大的父親，因妻生病，孩子年幼，為能全心照顧家庭，毅然放棄軍中升遷；妻子過世後，他並未再婚，只希望全心全意將年幼孩子扶養長大，且有健全人格，對社會有所貢獻。

歐日昇曾對子女說，不再婚的原因除深愛妻子外，也不願讓孩子們有複雜家庭關係。歐日昇從孩子出生到大學畢業，身兼母職長達20多年，是一位稱職的父親又是傾聽的母親，以身作則的教導孩子做人處世道理。現在長女歐湘寧為台北市銀行襄理，長子歐冠洲是九職等公務人員，在台北市服務。

高齡93歲歐日昇（左四）獲頒花蓮市模範父親，花蓮市長魏嘉賢（左三）致贈獎狀。圖／...
高齡93歲歐日昇（左四）獲頒花蓮市模範父親，花蓮市長魏嘉賢（左三）致贈獎狀。圖／花蓮市公所提供
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憂鬱症北市國防部
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