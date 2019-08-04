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花蓮表揚模範父親大玩復古風 45位爸爸獲肯定

2019-08-04 17:46聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市公所舉辦108年模範父親表揚大會，有45位由各里及各部落推薦的模範父親，接受花蓮市長魏嘉賢表揚。今年大玩復古風，魏嘉賢以一襲藍底大紅玫瑰花襯衫，搭西裝背心60年代造型進場，彷彿回到「阿爸的年代」復古氛圍，他也祝福全天下的爸爸父親節快樂，也呼籲為人子女孝順父母。

花蓮市公所表示，今年的模範父親表揚會場以「阿爸的年代」為主題，魏嘉賢以60年代復古感造型進場，手上還提著「一卡皮箱」，牽著妻子吳韻晨及女兒MOMO一起進場，懷舊風的造型十分吸睛。

魏嘉賢說，去年的模範父親表揚大會是以超人裝進場，今年則走復古風，感謝市公所社勞課發揮創意，讓模範父親的表揚大會有別以往，在歡樂中充滿著溫馨。他表示，在還未成家前就已擔任議員，當時比較體會不到父親的偉大，直到結婚生子後，才感受到父親為家庭付出的辛勞。

魏嘉賢表示，有時候，父親與子女的關係就像朱自清散文《背影》的情境，一個是舐犢情深，一個是在心裡事親至孝。父親承擔一家子的生計，即便辛勞也不抱怨，子女有需要解決的問題，大多數的爸爸二話不說，立即放下手邊工作，跟著子女一起解決問題；在每個家庭裡，父母疼愛孩子都是一樣旳，而父親有如汪洋中的燈塔，時刻照亮孩子們的方向，更以臂膀撐起家庭的天空，同時是子女依靠的港灣。

花蓮市公所今年表揚45位由各里及各部落推薦的模範父親。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年表揚45位由各里及各部落推薦的模範父親。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市長魏嘉賢（右）打扮復古，與妻子吳韻晨（左）及女兒MOMO一起進場。圖／花蓮...
花蓮市長魏嘉賢（右）打扮復古，與妻子吳韻晨（左）及女兒MOMO一起進場。圖／花蓮市公所提供
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魏嘉賢父親節
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