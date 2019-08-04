花蓮表揚模範父親大玩復古風 45位爸爸獲肯定

2019-08-04 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市公所舉辦108年模範父親表揚大會，有45位由各里及各部落推薦的模範父親，接受花蓮市長魏嘉賢表揚。今年大玩復古風，魏嘉賢以一襲藍底大紅玫瑰花襯衫，搭西裝背心60年代造型進場，彷彿回到「阿爸的年代」復古氛圍，他也祝福全天下的爸爸父親節快樂，也呼籲為人子女孝順父母。

花蓮市公所表示，今年的模範父親表揚會場以「阿爸的年代」為主題，魏嘉賢以60年代復古感造型進場，手上還提著「一卡皮箱」，牽著妻子吳韻晨及女兒MOMO一起進場，懷舊風的造型十分吸睛。

魏嘉賢說，去年的模範父親表揚大會是以超人裝進場，今年則走復古風，感謝市公所社勞課發揮創意，讓模範父親的表揚大會有別以往，在歡樂中充滿著溫馨。他表示，在還未成家前就已擔任議員，當時比較體會不到父親的偉大，直到結婚生子後，才感受到父親為家庭付出的辛勞。