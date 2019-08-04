台灣金牌主廚vs客座主廚 宜蘭飯店研發新美食套餐

2019-08-04 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



暑假旅遊旺季，宜蘭各大飯店競爭激烈，餐飲更趨精緻化。羅東最高地標的村却國際泉酒店景觀餐廳行政主廚李佳和，日前拿下「WACS全球廚師挑戰賽」亞洲區半決賽冠軍，飯店推出冠軍的對話，由金牌主廚推出十道懷石料理，搭配五款冠軍美酒；另外礁溪長榮鳳凰酒店邀請來自韓國米其林一星主廚趙希淑到館客座，連續三晚推出8道式套餐，而礁溪老爺酒店也翻新菜色，吸引饕客。

村却國際溫泉酒店共24層樓，是羅東鎮最高建築地標，客人在23樓景觀餐廳用餐，可飽覽蘭陽平原美景，為美食加分。為提供消費者不同選擇，景觀餐廳金牌主廚李佳和研發10道極致懷石料理，村却董事長蔡建庭表示，李佳和是台灣培訓出來的優秀主廚，一路辛苦走來，經常晚上加班研發料理，這次拿下「2019WACS全球廚師挑戰賽」亞洲區半決賽冠軍，是台灣史上第二人拿下此殊榮，將於明年7月代表亞洲參加全球總決賽。

飯店推出「冠軍與冠軍的對話」懷石料理，鼓勵台灣優秀主廚呈現美味料理給消費者，10道美食前菜「石斑蛤蜊」以蛤蜊高湯打出泡沫，酥炸石斑魚襯底；主菜是李佳和冠軍料理「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」，牛肉以黑蒜頭等香料醃漬軟嫩，波菜炸得酥脆，波菜酥與牛肉嫩非常搭，層次豐富；「鮮蝦墨魚真丈」是整隻蝦子與墨魚魚漿丸，結實有彈性；甜點「水信玄餅」搭配天然綠豆粉及黑糖，灑上金箔，口感清爽。

此外，更邀請台灣首屆法國侍酒師大賽冠軍曾孟翊精選五款酒，為懷石料理展開餐酒搭配，分別是艾米亞娜有機酒廠氣泡酒、奧多比維歐尼耶白葡萄酒，百年釀酒世家格萊佐迪索酒莊的白葡萄酒、法國高登酒莊皮耶白葡萄酒。最後是沛果酒莊旗下的紅葡萄酒與冠軍料理「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」完美結合。

懷石料理每人1280元起，即日起搭配一泊二食專案，兩人同行8200起附早晚餐，晚餐若更換冠軍懷石料理，每人只需加價200元。

至於長榮鳳凰酒店把韓國美食搬來，邀請米其林首爾名單榮獲一星殊榮的韓食空間主廚趙希淑到館客座，自9月19日起連續三晚推出8道式套餐，有高麗人蔘雞粥、低溫鮑魚佐大醬冷湯、秋季海鮮煎餅鍋、海膽韓式拌飯等，把韓式料理原汁原味帶到台灣，每日限量30位，每人3600元，8月底前預訂可享早鳥優惠價。