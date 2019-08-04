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罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

林務局花蓮林區管理處委託洄瀾風生態有限公司，在花蓮豐濱鄉新社村加塱溪流域，進行2年生態資源調查，在春、夏兩季調查下游的棲地中，記錄到有著藍色與橘色的罕見禿頭鯊「兔頭瓢鰭鰕虎」。

花蓮林管處指出，去年5月開始，調查人員陸續發現主要棲息中上游的青毛蟹、大和米蝦、中游的剛毛假方蟹、刺足仿匙蝦、下游的兔頭瓢鰭鰕虎等其他生物，共計高達32種洄游性生物，在台灣臨海溪流中，擁有驚人多樣性，也代表森林至河口的環境系統十分健全。

洄瀾風生態公司溪流調查員表示，台灣擁有色彩藍色的淡水魚比例很低，只有少許臨海溪流鰕虎科魚類才擁有如此體色；在春夏調查中，每次藍色禿頭鯊個體出現數量平均不會超過10隻。而相較於數量龐大的日本瓢鰭鰕虎（日本禿頭鯊），兔頭瓢鰭鰕虎在外觀上很相似，但雄魚體色上有較明顯的靛藍與橘紅色調，出現在體側與尾鰭，身上條紋與日本禿頭鯊相比，屬較明顯的斑塊狀，身體比例也較短。

調查員指出，食性與棲地的選擇偏好，也是兩者主要的差別，兔頭瓢鰭鰕虎常見於東台灣，如海岸山脈森林茂密，水淺清澈的臨海小溪流環境，除主食藻類外，環境中有非常多棲息於石塊的水棲昆蟲，及順水漂流洄游性生物幼體，成為這種美麗的藍色禿頭鯊多元食物之一；而日本禿頭鯊則為雜食性偏藻食的洄游魚類，多棲息於日照充足瀨區岩石上。

在陽光照耀下，擁有耀眼藍色的雄性兔頭瓢鰭鰕虎，其實顏色變化都是暫時性的，當繁殖期結束或無強烈的領域競爭下，它的顏色會黯淡許多，就像日本禿頭鯊變成灰色或綠褐色為主。

花蓮林管處表示，林務局近來提倡國土生態綠色網絡，也著手調查各條發源自海岸山脈獨流入海的溪流。國土綠網計畫除藉生態調查紀錄特色物種，也希望連結環境資源、提倡保存利用，維繫社區溪流生態資源文化知識傳承與保育，經營森川里海永續發展。

兔頭瓢鰭鰕虎繁殖期雄魚亮麗的藍色，短暫卻十分耀眼。圖／洄瀾風生態有限公司提供
兔頭瓢鰭鰕虎繁殖期雄魚亮麗的藍色，短暫卻十分耀眼。圖／洄瀾風生態有限公司提供
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日本瓢鰭鰕虎的體色、花紋、比例都與兔頭飄鰭鰕虎不盡相同，相比下顏色較黯淡。圖／洄...
日本瓢鰭鰕虎的體色、花紋、比例都與兔頭飄鰭鰕虎不盡相同，相比下顏色較黯淡。圖／洄瀾風生態有限公司提供
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