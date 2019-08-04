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影╱第一丑角陳勝在《王老虎搶親》傳藝登場 劇情爆笑

2019-08-04 16:40聯合報 記者戴永華╱即時報導

由台灣第一丑角陳勝在老師領軍的明華園日字戲劇團，8月在宜蘭傳藝園區演出《王老虎搶親》，擔綱上場是陳勝在老師親自指導劇團的新秀陳昭薇，詮釋第二代王老虎，陳勝在親臨現場緊盯每個演出環節，輕鬆詼諧的演出內容，笑料不斷，每天演出兩場。下午4點過後比較涼爽，建議買星光票入園只要100元。

《王老虎搶親》原是由台灣第一丑角陳勝在老師扮演第一代王老虎，今年度入選全聯善美的文化藝術基金會邀請，8月份在傳藝宜蘭園區的廟埕主題劇場演出。陳勝在這次親自指導劇團新秀陳昭薇詮釋第二代王老虎，攜手傳統戲劇各路菁英，8月天天演出精典好戲《王老虎搶親》，適合全家大小闔家觀賞，每天下午1點、4點各演出一場，每場30分鐘。

除了《「王老虎搶親》一劇，7月於台北市大稻埕戲苑風靡登場一票難求的《丑藝女戲之胖妞戀歌》，8月也到宜蘭傳藝園區演出。陳勝在老師更率領明華園當家女主角鄭雅升粉墨登台，8月24、25日兩天下午4點帶來歌仔戲名人秀《丑藝女戲之胖妞戀歌》，由陳勝在親自編導演的喜劇，幽默詼諧的陳式風格，保證讓大家開懷大笑。

傳藝宜蘭園區下午4點以後入場，門票只要100元，遊客可以多利用傍晚入園涼爽，也順便可以欣賞每晚6點45分的夜秀，戊己劇團上演《女媧補情天》。

台灣第一丑角陳勝在老師演活了第一代王老虎，他親自指導劇團新秀陳昭薇詮釋第二代王老...
台灣第一丑角陳勝在老師演活了第一代王老虎，他親自指導劇團新秀陳昭薇詮釋第二代王老虎，8月天天在傳藝宜蘭園區演出《王老虎搶親》，爆笑好看。 圖╱全聯善美的文化藝術基金會提供
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台灣第一丑角陳勝在老師演活了第一代王老虎，他親自指導劇團新秀陳昭薇詮釋第二代王老...
台灣第一丑角陳勝在老師演活了第一代王老虎，他親自指導劇團新秀陳昭薇詮釋第二代王老虎，8月天天在傳藝宜蘭園區演出《王老虎搶親》，爆笑好看。 圖╱全聯善美的文化藝術基金會提供
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