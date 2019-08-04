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錄取率只有6.69% 上千人報考基隆清潔隊員全拚了

2019-08-04 13:05聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市環保局招考儲備清潔隊員共錄取80名(含保障名額23名)，今天在基隆市立體育館舉行第一階段體能測試，男生要扛20公斤，女生10公斤砂包跑60公尺，由於錄取率只有約6.69%，想搶這個飯碗的上千人，全拚了，

環保局指出，7月20日報名截止共計1195人報考，女生178人。各類別報名人數分別為一般生942人；環保局員工18人；天外天九里100人；七堵四里21人；原住民58人；身心障礙35人；二度就業婦女21人，錄取率約為6.69%。

第一階段體能測試今天在基隆市立體育館舉行。體能測試占總成績75%，男生要扛20公斤砂包)、女生10公斤砂包，負重進行30公尺折返，合計60公尺競跑。體能測試以電腦方式計時。

環保局表示，為維護每位考生權益，避免加油聲或其他聲音影響考生，不開放家屬朋友陪同體能測驗，一般生依體能測試成績高低排序前300名，及保障名額考生成績不逾20秒者，體能測驗結果將於8月15日統一寄發，同時於基隆市政府(www.klcg.gov.tw)、環保局網站(www.klepb.gov.tw)及甄試專案組網站(klepb108.twrecruit.com.tw)公告。

基隆市環保局招考儲備清潔隊員，今天體能測試，男生要扛20公斤，女生10公斤砂包跑...
基隆市環保局招考儲備清潔隊員，今天體能測試，男生要扛20公斤，女生10公斤砂包跑60公尺，想搶這個飯碗的上千人，全拚了。圖／基隆環保局提供
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基隆市環保局招考儲備清潔隊員，今天體能測試，男生要扛20公斤，女生10公斤砂包跑...
基隆市環保局招考儲備清潔隊員，今天體能測試，男生要扛20公斤，女生10公斤砂包跑60公尺，想搶這個飯碗的上千人，全拚了。圖／基隆環保局提供
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