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郭韓見面有譜？郭幕僚：會有郭韓會 但需要時機

法國麵包與紅酒度亡靈 這場普度令人回到1884年

2019-08-04 12:09聯合報 記者吳淑君╱即時報導

農曆七月全台各地普度，別人拜一天，基隆整整七月都在拜，正砂里長俞明發說，假使這樣拜有效，台灣孤魂野鬼就吃得到，法國兵豈不是什麼都吃不到？十多年前，他發動里民每年的這一天，準備法國麵包，紅酒到法國公墓拜戰死病死在異鄉的法國兵，文史工作者潘江衛還做了法軍的帆船模型，普度完燒掉，「讓法軍乘坐回家。」

這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬，當現場小提琴演奏「奇異恩典」，美妙琴聲拌著落葉飄飄，微風吹來，時光仿佛倒流到1884年的清法戰爭。

1884至1885年，清法大戰在現基隆中正區一帶搶灘、開戰，持續10個多月的戰事，不少軍兵戰亡，當時民眾將清兵和法軍分開安葬，清兵葬在民族英雄墓，法軍則葬在法國公墓，兩址距離不到300公尺。

時隔130多年，當時戰爭敵對的雙方，現仍各據一方，台灣人已不再記恨當年的戰爭，反而以悲憫的情懷對待流落異國的魂魄，每年鷄籠中元祭的第3天必至法國公墓，以「異國靈情、菩提佛心」為主題進行普度法會。

俞明發里長說，他這麼做，是為了地方平安。每年農曆七月初四這一天，他們先到民族英雄墓祭拜，那邊紀念的是劉銘傳帶來戰死在這裡的清兵，拜完再移師到法國公墓普度。

他認為，假使說，農曆七月基隆大拜拜，拜孤魂野鬼，假使這樣拜有效，他們就吃得到，但法國兵豈不是什麼都吃不到？

今天在法國公墓祭拜，外面的孤魂野鬼吃得到，這裡法國兵也吃得到，他從法國公墓開放，就積極的辦普度，有十多年了，供品有特別準備，有本地的，也有法國人愛吃的法國麵包，紅酒等。

現場還有美金冥鈔和金幣，還有帆船模型，文史工作者潘江衛說，墓園安葬約280名至350名法國軍官，其中有8成是感染熱病致死，有的還很年輕，來不及回家鄉見親人最後一面，他手工重塑當年法軍的帆船模型，普度完燒掉，「讓法軍乘坐回家。」

這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元...
這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬。記者吳淑君／攝影
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這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元...
這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬。記者吳淑君／攝影
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當現場小提琴演奏「奇異恩典」，美妙琴聲拌著落葉飄飄，微風吹來，時光仿佛倒流到18...
當現場小提琴演奏「奇異恩典」，美妙琴聲拌著落葉飄飄，微風吹來，時光仿佛倒流到1884年的清法戰爭。記者吳淑君／攝影
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這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元...
這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬。記者吳淑君／攝影
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這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬。記者吳淑君／攝影
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當現場小提琴演奏「奇異恩典」，美妙琴聲拌著落葉飄飄，微風吹來，時光仿佛倒流到18...
當現場小提琴演奏「奇異恩典」，美妙琴聲拌著落葉飄飄，微風吹來，時光仿佛倒流到1884年的清法戰爭。記者吳淑君／攝影
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這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元...
這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬。記者吳淑君／攝影
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這場由地方發起的普度，法國麵包與壽桃並列、十字架前宗親會捻香，法師灑淨，基隆中元祭悲天憫人精神再升級，讓人肅然起敬。記者吳淑君／攝影
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