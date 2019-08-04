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台鐵原民彩繪列車 花蓮原民繽紛學童畫作躍上車廂

2019-08-04 07:42聯合報 記者王燕華╱即時報導

台鐵原住民彩繪列車最近上路，8節車廂共轉印16幅繽紛畫作，主題包括巨人傳說、彩虹橋、射日、大洪水等原民神話，筆觸樸拙充滿童趣，其中7幅出自花蓮北埔、太平、卓溪、港口4所國小原民學童之手，讓偏鄉孩子的藝術天分隨著奔馳的列車，被人看見。

16幅畫作來自第12屆全國原住民兒童繪畫比賽得獎作品，其中花蓮北埔國小3幅、太平國小2幅、卓溪、港口國小各有1幅入選。北埔國小分別由阿美族的李冠綸、布農族的杜雅晴、太魯閣族的羅喜恩，用彩筆畫出神話故事。

李冠綸的作品「巨人傳說」出自古老的阿美神話，畫中一群穿著阿美族傳統服飾的族人，奮力用芒草、箭矢，抵禦來騷擾的巨人「阿里卡該」；杜雅晴的「神話之鳥」，描繪布農族「神話之鳥」紅嘴黑鵯受遭逢大洪水的布農族人之託，協助帶火種逃生，沿途用喙、爪輪流抓取燒得赤紅的火種，喙爪被燙到通紅的故事。

羅喜恩則在作品中呈現太魯閣族知名的「榮耀彩虹橋」，橋下有著兩隻大螃蟹， 勇敢、善良的族人死後，祖靈會牽著他們通過彩虹橋，不守規範就會被丟下彩虹橋，讓大螃蟹吃掉。

北埔國小美術老師蔡佳玲回憶，當時先在課堂中引導學生分享族人口耳相傳的神話，結合自身生活經驗，形成主體，彩繪畫紙上，約花了一個月創作，很開心孩子的作品能躍上原住民彩繪列車，與更多人分享。

台鐵表示，彩繪列車即日起至10月28日，行駛在樹林、台東間鐵道，除了車廂，列車內的走道、充電區、行李架區，都有原住民族意象擺飾，座位枕巾也有原住民日由來，相關活動資訊QR code供乘客掃描讀取，希望原住民彩繪列車，讓國內外旅客對台灣原民文化有更深入的認識。

花蓮北埔國小學童杜雅晴創作布農族的「神話之鳥」傳說。圖／北埔國小提供
花蓮北埔國小學童杜雅晴創作布農族的「神話之鳥」傳說。圖／北埔國小提供
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花蓮北埔國小學童羅喜恩畫的是太魯閣族知名的「榮耀彩虹橋」。圖／北埔國小提供
花蓮北埔國小學童羅喜恩畫的是太魯閣族知名的「榮耀彩虹橋」。圖／北埔國小提供
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台鐵原住民族彩繪列車即起上路。圖／台鐵提供
台鐵原住民族彩繪列車即起上路。圖／台鐵提供
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花蓮北埔國小學童李冠綸（左起）、羅喜恩、杜雅晴畫作躍上台鐵太魯閣號原住民彩繪列車...
花蓮北埔國小學童李冠綸（左起）、羅喜恩、杜雅晴畫作躍上台鐵太魯閣號原住民彩繪列車。圖／北埔國小提供
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花蓮北埔國小3名學童畫作躍上台鐵原住民彩繪列車，師生日前北上參加啟用典禮。圖／北...
花蓮北埔國小3名學童畫作躍上台鐵原住民彩繪列車，師生日前北上參加啟用典禮。圖／北埔國小提供
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花蓮北埔國小學童李冠綸以阿美族「巨人傳說」為創作主題。圖／北埔國小提供
花蓮北埔國小學童李冠綸以阿美族「巨人傳說」為創作主題。圖／北埔國小提供
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彩繪列車
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