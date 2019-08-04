台鐵原民彩繪列車 花蓮原民繽紛學童畫作躍上車廂

2019-08-04 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台鐵原住民彩繪列車最近上路，8節車廂共轉印16幅繽紛畫作，主題包括巨人傳說、彩虹橋、射日、大洪水等原民神話，筆觸樸拙充滿童趣，其中7幅出自花蓮北埔、太平、卓溪、港口4所國小原民學童之手，讓偏鄉孩子的藝術天分隨著奔馳的列車，被人看見。

16幅畫作來自第12屆全國原住民兒童繪畫比賽得獎作品，其中花蓮北埔國小3幅、太平國小2幅、卓溪、港口國小各有1幅入選。北埔國小分別由阿美族的李冠綸、布農族的杜雅晴、太魯閣族的羅喜恩，用彩筆畫出神話故事。

李冠綸的作品「巨人傳說」出自古老的阿美神話，畫中一群穿著阿美族傳統服飾的族人，奮力用芒草、箭矢，抵禦來騷擾的巨人「阿里卡該」；杜雅晴的「神話之鳥」，描繪布農族「神話之鳥」紅嘴黑鵯受遭逢大洪水的布農族人之託，協助帶火種逃生，沿途用喙、爪輪流抓取燒得赤紅的火種，喙爪被燙到通紅的故事。

羅喜恩則在作品中呈現太魯閣族知名的「榮耀彩虹橋」，橋下有著兩隻大螃蟹， 勇敢、善良的族人死後，祖靈會牽著他們通過彩虹橋，不守規範就會被丟下彩虹橋，讓大螃蟹吃掉。

北埔國小美術老師蔡佳玲回憶，當時先在課堂中引導學生分享族人口耳相傳的神話，結合自身生活經驗，形成主體，彩繪畫紙上，約花了一個月創作，很開心孩子的作品能躍上原住民彩繪列車，與更多人分享。