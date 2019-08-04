影／領航鯨游向三仙台 怕牠擱淺女遊客喊：別再過來了

2019-08-04 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



在花蓮從事包車旅遊導覽的曾世誠今天上午約8點po出一段影片，數百名遊客就在台東三仙台遊憩區岸際驚見一隻領航鯨，朝站在岸際的人群游來，吸引遊客圍觀，其中不少女遊客擔心鯨魚擱淺，頻頻對著鯨魚呼喊「不要再來了，不要再來了，不要再來了。」

中華鯨豚協會余欣怡今天看到影片也在曾世誠的臉書留言關心詢問，曾回覆影片是周一（7月29日）拍的，當時已游回大海；余欣怡表示，「影片中的領航鯨，希望牠平安，海巡當天有通報我們，也是說順利回大海，感謝你的影片。」

從曾世誠po網的影片看，現場遊客既興奮又擔憂，大家紛紛拿起手機錄影，這隻鯨魚二度朝人群游去，讓遊客驚喜不已，影片中有疑似大陸遊客腔調說「鯨魚在台灣三仙台擱淺，哇....那麼多人在看，鯨魚又來了，牠想跟大家玩，哇...鯨魚再見囉」。

不過，鯨魚靠近岸際時，有女遊客擔心鯨真的擱淺，緊張的連喊了三次「不要再來了，不要再來了，不要再來了」，最後這隻鯨魚在附近洄游繞了兩圈，就慢慢游走，消失在深海區。