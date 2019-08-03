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台中水噹噹協會 用黏土讓「銀幼同樂」

2019-08-03 21:41聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「水噹噹夏日親子黏土同樂會」，邀請社區關懷據點長輩，到場擔任小老師，老少打成一片，氣氛熱鬧、溫馨，增進親子間良好互動關係。

水噹噹夏日親子黏土同樂會，以及水噹噹老人關懷據點作品成果展今天在台中市勞工服務中心大禮堂舉行，吸引200多位小朋友與家長參加，現場還免費提供小朋友最喜歡的薯餅、薯條、雞塊享用，讓大家度過一個難忘、溫馨週末假日。

水噹噹關懷協會創會理事長、市議員邱素貞，現任理事長洪敬姬、國光里長陳雅惠、東興里長宋茂榮，以及關懷據點長輩等人都到場擔任「小老師」，指導親子玩黏土，製作出「繽紛糖果羊相框」作品，老少打成一片，充滿歡笑聲。

市議員邱素貞表示，關懷協會自95年成立至今，為社區長輩舉辦各項才藝及團康活動，老人家把所學的才藝，用來指導小朋友，都感到有成就感；放假期間，許多小朋友待在家裡，不是看電腦，就是看電視，參加黏土活動，可以讓小朋友暫時遠離電子產品，讓眼睛有機會休息一下。

協會理事長洪敬姬指出，參加親子黏土的對象是幼稚園升上國小一年級至升國小三年級的兒童，每位小朋友發揮想像力與創造力，親自動手捏出專屬、獨一無二的可愛造型相框，希望讓小朋友與家長共度快樂時光，在暑假期間有個難忘的回憶。

84歲陳童月娥說，她每週五都參加關懷協會舉辦的才藝課程，有機會充當小老師，動動腦，展露技能，感覺很高興，尤其看到許多小朋友，現場非常很熱鬧，心境都跟著年輕起來了。

準備升上國小二年級的蔡小朋友說，她在媽媽的協助下，完成可愛羊造型相框，很高興，她要把全家福的照片掛起來，當作紀念。

台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「水噹噹夏日親子黏土同樂會」，邀請社區關懷據點長輩到...
台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「水噹噹夏日親子黏土同樂會」，邀請社區關懷據點長輩到場擔任小老師，老少打成一片。記者喻文玟／攝影
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準備升上國小二年級的蔡小朋友在媽媽的協助下，完成可愛羊造型相框，很高興，她要把全...
準備升上國小二年級的蔡小朋友在媽媽的協助下，完成可愛羊造型相框，很高興，她要把全家福的照片掛起來，當作紀念。記者喻文玟／攝影
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台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「水噹噹夏日親子黏土同樂會」，邀請社區關懷據點長輩到...
台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「水噹噹夏日親子黏土同樂會」，邀請社區關懷據點長輩到場擔任小老師，老少打成一片。記者喻文玟／攝影
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親子台中市邱素貞
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