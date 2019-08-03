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感嘆旗魚愈來愈少 李如青用繪本展傳達海洋永續

2019-08-03 21:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

來自金門的繪本畫家李如青，曾經在花蓮蹲點5年，以太魯閣、旗魚為主題創作；他帶著舊作《旗魚王》中的12張繪本大圖輸出，以及6公尺長的旗魚模型回到花蓮，即起在吉安鄉好客藝術村吉野館展出繪本展「尋找旗魚王」，透過栩栩如生的圖畫，傳達對海洋永續經營的關切。

「尋找《旗魚王》～李如青繪本展」由吉安鄉公所、鄉代會與東海岸文教基金會合辦，即日起至25日展出。李如青昨天在展場導覽解說，回憶當時為了創作《旗魚王》，還跟著船長出海捕魚，訪談擅長鏢旗魚的老漁民，甚至學習潛水。

談起鏢旗魚，李如青眉飛色舞，滔滔不絕地說，全世界只剩台灣、日本沖繩還有鏢槍獵旗魚，鏢手必須迎著5到7級的風浪，挺身站在船頭，手拿20多公斤重的魚鏢，瞄準大浪中的旗魚，鏢旗魚「一次一隻」，漁業資源不致枯竭，但也因為漁獲量太少，這種漁法逐漸沒落。

吉安鄉長游淑貞說，從李如青的繪本中，可以看到漁民如何跟海浪搏鬥、維持生態平衝，很感謝李如青將作品在吉安展出，在好客藝術村的展期到25日，結束後會將所有展品帶回吉安鄉公所的藝文展覽，與洽公民眾分享。

吉安鄉公所文觀所配合展出，舉辦「視頻說《旗魚王》故事比賽」，開放全縣參賽者在任何角落、使用任何的錄影器材，錄製一段說《旗魚王》的視頻，完成寄至space.east@gmail.com，將選出一人可獲得李如青老師繪本版畫一幅。

李如青以東海岸鏢旗魚漁法，創作繪本《旗魚王》，並四處演說，傳達對海洋永續的關切。...
李如青以東海岸鏢旗魚漁法，創作繪本《旗魚王》，並四處演說，傳達對海洋永續的關切。記者王燕華／攝影
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繪本藝術家李如青在花蓮吉安鄉好客藝術村舉辦插畫展，展品包括6公尺長的旗魚模型。記...
繪本藝術家李如青在花蓮吉安鄉好客藝術村舉辦插畫展，展品包括6公尺長的旗魚模型。記者王燕華／攝影
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繪本藝術家李如青，透過在花蓮吉安鄉好客藝術村舉辦插畫展，傳達對海洋永續的關心。記...
繪本藝術家李如青，透過在花蓮吉安鄉好客藝術村舉辦插畫展，傳達對海洋永續的關心。記者王燕華／攝影
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吉安漁民金門
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