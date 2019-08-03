無懈可擊！德國POWER破銅爛鐵秀宜蘭童玩節演出7天

2019-08-03 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



德國POWER破銅爛鐵秀今天在宜蘭童玩節首演，什麼都能打出好聲音，表演精彩，被形容是「無懈可擊」，今天起到8月9日都可欣賞得到。

宜蘭縣文化局指出，「德國POWER破銅爛鐵秀」的成員，從古典打擊樂到流行搖滾鼓樂，從正規樂器爵士鼓、拉丁鼓到廢棄物、日常物品的鋁梯、垃圾桶、汽油桶等，都可以打擊、可以產生節奏、可以創造出樂音的東西，都成為他們的打擊樂器。

「德國POWER破銅爛鐵秀」今天在童玩節首演，3位充滿陽剛之氣的打擊音樂專家，以精湛的打擊技巧，敲打出驚喜的旋律，讓台下觀眾不由自主隨著舞動的節奏，舉起雙手一起鼓掌互動。

團隊到童玩節演出，從德國空運來台極具視覺效果的LED炫光鼓等樂器，還特別在台灣購置鍋碗瓢盆等器具調出音階，在表演中呈現台灣元素的破銅爛鐵打擊樂，在充滿創意的打擊樂編曲中，透過精準的速度、純熟的擊樂演出，展現一段又一段充滿節奏、旋律和驚喜的音樂作品，出神入化令人讚嘆。

文化局表示，「德國POWER破銅爛鐵秀」以無懈可擊的專業、震撼的鼓樂站上國際音樂舞台，曾在大型交響樂團中與世界著名指揮合作演出，並陪伴搖滾巨星世界巡演。

文化局指出，2019宜蘭童玩節裡，在野外劇場加碼國際級專業亮點團隊演出，每周一團、每天只有一場，周周有亮點團隊精彩演出，此外，8月3日到8月9日每天下午4點在野外劇場多國民俗樂舞團隊表演，則安排日本、芬蘭、泰國、俄羅斯、土耳其、比利時、馬丁尼克、智利及愛沙尼亞等國家團隊演出。