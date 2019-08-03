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依客家古禮挑擔奉飯 花蓮縣長徐榛蔚為義民祭揭序幕

2019-08-03 16:16聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣有10萬客家人口，每年一度的義民祭，是客家人重要慶典。今年活動將於10日登場，縣長徐榛蔚今與客家鄉親、學童一起挑擔到義民堂，上香行三獻禮，祈求義民祭活動順利，也邀請認同客家的民眾屆時一起來參加。

縣府每年舉辦義民祭活動，以傳承、保存及發揚客家語言及文化，今年活動將於10日在吉安鄉客家文化園區，將有特色陣頭表演、50個客家產業攤位，以及客家歌謠、舞蹈表演，現場會準備紅包子分送民眾。

除當天活動，花蓮縣客屬會分會及花遭縣客家文化研究推展協會，以環保為主題製作10件大型裝置藝術，即日在會場展示；客家文化會館內也有客家書法藝文作品展覽，邀請13位客籍傑出藝術家展出陶藝、畫作、書法等作品。

縣長徐榛蔚今天與客委會委員黎文志、縣府客家事務處長彭偉族、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等客家子弟，與客家童謠Do Re Mi 的小朋友，依客家習俗一起挑擔到義民堂行三獻禮，祭拜義民爺，展現虔誠心意，現場也有義民詩歌朗誦。

徐榛蔚說，縣府努力讓客家文化向下札根，舉辦義民祭活動，就是希望傳承客家文化，歡迎民眾10日到客家文化園區一同參與義民祭，從各面向欣賞豐富的客家文化。

花蓮縣長徐榛蔚及貴賓、小朋友們一同依客家習俗，挑擔奉飯向義民爺展現虔敬心意。記者...
花蓮縣長徐榛蔚及貴賓、小朋友們一同依客家習俗，挑擔奉飯向義民爺展現虔敬心意。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（中）及貴賓們一同依客家習俗，挑擔奉飯向義民爺展現虔敬心意。記者王...
花蓮縣長徐榛蔚（中）及貴賓們一同依客家習俗，挑擔奉飯向義民爺展現虔敬心意。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（右3）等人今赴義民堂上香，為10日將登場的客家義民祭揭
花蓮縣長徐榛蔚（右3）等人今赴義民堂上香，為10日將登場的客家義民祭揭
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花蓮縣長徐榛蔚今赴義民堂上香，為10日將登場的客家義民祭揭
花蓮縣長徐榛蔚今赴義民堂上香，為10日將登場的客家義民祭揭
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花蓮客家童謠Do Re Mi 的小朋友帶來活潑可愛的表演。記者王燕華／攝影
花蓮客家童謠Do Re Mi 的小朋友帶來活潑可愛的表演。記者王燕華／攝影
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花蓮客家義民祭將於10日登場，縣長徐榛蔚及客家鄉親邀請民眾一起來參加。記者王燕華...
花蓮客家義民祭將於10日登場，縣長徐榛蔚及客家鄉親邀請民眾一起來參加。記者王燕華／攝影
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客家文化徐榛蔚行政院
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