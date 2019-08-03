依客家古禮挑擔奉飯 花蓮縣長徐榛蔚為義民祭揭序幕

2019-08-03 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣有10萬客家人口，每年一度的義民祭，是客家人重要慶典。今年活動將於10日登場，縣長徐榛蔚今與客家鄉親、學童一起挑擔到義民堂，上香行三獻禮，祈求義民祭活動順利，也邀請認同客家的民眾屆時一起來參加。

縣府每年舉辦義民祭活動，以傳承、保存及發揚客家語言及文化，今年活動將於10日在吉安鄉客家文化園區，將有特色陣頭表演、50個客家產業攤位，以及客家歌謠、舞蹈表演，現場會準備紅包子分送民眾。

除當天活動，花蓮縣客屬會分會及花遭縣客家文化研究推展協會，以環保為主題製作10件大型裝置藝術，即日在會場展示；客家文化會館內也有客家書法藝文作品展覽，邀請13位客籍傑出藝術家展出陶藝、畫作、書法等作品。

縣長徐榛蔚今天與客委會委員黎文志、縣府客家事務處長彭偉族、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等客家子弟，與客家童謠Do Re Mi 的小朋友，依客家習俗一起挑擔到義民堂行三獻禮，祭拜義民爺，展現虔誠心意，現場也有義民詩歌朗誦。