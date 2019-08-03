陸客自由行喊停 饒慶鈴：籲民眾主動當台東的觀光大使

2019-08-03 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



大陸限縮47城市來台自由行，讓國內觀光業者震驚， 台東縣旅遊業會商對策，台東縣長饒慶鈴（右）全程列席。圖／台東縣政府 分享 facebook

大陸限縮47城市來台自由行，讓國內觀光業者震驚， 台東縣旅遊業會商昨天下午也緊急開會商研因應對策，台東縣政府今天表示，縣長饒慶鈴全程參與聽取業界心聲，除了承諾會把業者建議轉呈中央，未來縣府會多舉辦活動引客，她也呼籲每位台東縣民能主動當台東的觀光大使，鼓勵外地親友來台東旅遊。

因應大陸限縮民眾來台自由行，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭、東縣旅館公會理事長李數奼邀請會員代表，包括娜路彎、鹿鳴酒店及池上日暉等飯店代表20餘人開會研商，台北旅館公會理事長韋建華也受邀參與，饒慶鈴由副縣長張志明、交觀處長江慧卿等人陪同列席。

業者們發言表示，秋冬國旅補助將在9月上路，業者們樂見政府照顧觀光產業，不過希望可以放寬補助的相關審核標準跟流程外，也能多放寬各國來台簽證規定及權宜措施，吸引更多他國旅客來台。

日暉董事長鄭越才建議政府開放大陸民眾從第三方入境免簽、對in-bound入境的國際旅客給予機票促銷、退稅…等優惠。另有業者反映秋冬擴大國旅補助方案是以縣為補助，反而遺漏蘭嶼及綠島，希望縣府能夠反映離島業者心聲。