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移動的神話故事 花蓮原民學生畫作躍上太魯閣號

2019-08-03 11:11中央社 花蓮3日電

原住民族委員會與台灣鐵路管理局合作，用16幅全國原住民兒童繪畫比賽得獎作品，轉印在太魯閣號火車廂，花蓮北埔、太平、卓溪及港口國小共7幅作品入選，成為移動的風景。

北埔國小美術老師蔡佳玲說，課堂中引導學生將口傳神話故事，結合生活經驗，透過畫筆描繪在紙上，花了1個月完成作品投稿，其中校內共有阿美族、布農族、太魯閣族3幅作品入選，學生們1日受邀北上參加啟用典禮。

李冠綸作品「巨人傳說」訴說阿美族人過去深受巨人阿里卡該騷擾，海神托夢頭目以芒草才終於擊退巨人，巨人為感謝族人放他活路，承諾每年6月只要族人舉辦祭典，就會保佑族人漁獲豐收，也是捕魚祭、豐年祭的由來。

布農族杜雅晴作品「神話之鳥」則訴說族人遭逢大洪水，慌忙逃生忘了帶走火種，拜託紅嘴黑鵯幫忙，為減緩火種高溫，紅嘴黑鵯沿途以嘴、爪輪流抓著火種，導致嘴、爪燙得通紅，羽毛也被燒成焦黑，成為現在的模樣，布農族人感念紅嘴黑鵯的犧牲奉獻，視牠為神話之鳥。

太魯閣族羅喜恩作品「榮耀彩虹橋」畫的是與祖靈相會彩虹橋，勇敢、善良的人死後，祖靈會牽著他們通過彩虹橋到山的另一邊，不遵守規範的人，則會被丟下彩虹橋讓大螃蟹吃掉，而族服上的菱形圖案代表祖靈的眼睛，是祖靈的守護，也是監督。

花蓮入選作品包括北埔國小3幅、太平國小2幅、卓溪、港口國小各有1幅入選，彩繪列車即日起行駛至10月28日止，車廂走道、充電區、行李架區都有原住民族意象擺飾，座位枕巾也有原住民日由來、相關活動資訊QRcode供乘客掃描讀取。

太魯閣族原住民布農族人
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