七夕怎麼過最浪漫？ 到七星潭到海邊疊石、聽音樂

2019-08-03 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣七星潭的無敵海景，讓它一直是花蓮熱門人氣景點，近來海岸上愈來愈多的疊石，賦予浪漫傳說，更讓七星潭成為2019花蓮十大人氣打卡景點第一名。縣府將於七夕情人節在七星潭舉辦音樂會，邀情人、閨密們到最美的七星潭海灘邊玩疊石、聽音樂，共度浪漫情人夜。

七星潭海灘長年經過海浪往復沖刷淘洗，遍布一顆顆大小圓潤的鵝卵石，近年來有民眾發現，海灘出現愈來愈多疊石，有的由大到小一顆一顆往上堆疊，也有的巧手利用石頭的重心，疊出如同藝術品的作品，讓人讚嘆，有網友說，疊石代表許願、祈福。

縣府日前和旅遊網合辦2019花蓮十大人氣打卡景點票選，「七星潭疊石傳說」打敗豐濱天空步道、翡翠谷、貨櫃星巴克、金針花海等景點，勇奪冠軍。

為了讓更多人知道這個浪漫傳說，縣府觀光處將於7日七夕情人節當天，舉辦「7-up 女力向前衝、把愛疊起來音樂會」。

觀光處長唐玉書說，相傳只要和心愛的人在七星潭海灘上，共同疊起7顆以上的石頭，感情就會受到祝福而長長久久，在浪漫七夕夜，歡迎所有有情人一起來見證，創造七星潭打卡新風潮。