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影／台東關山出現雨瀑奇觀 遠觀像水從天空破洞倒下

2019-08-02 22:23聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣關山地區今天下午4點多，出現「雨瀑」奇觀，由於鄰近池上鄉天空放晴，感覺天空破了大洞，水直接從天空破洞倒了下來，許多遊客從池上遠望，無不嘖嘖稱奇，紛紛拿起相機拍照錄影。李姓女遊客說「第一次看到這種現象，好神奇。」

台東氣象站主任黃瑞中看過記者拍的照片，很肯定表示「這是雨瀑」。他指出，在氣象學上是一種午後對流的現象，過去常稱為對流胞或雷雨胞，就是對流雲發展成強烈的積雨雲，剛好經過的地方下起大雨，其他地方則不下雨。

氣象專家鄭明典過去也解釋雨瀑現象，他說，當雲層中的水滴大量落到地面，就會形成「雨瀑」奇觀，在積雲的下方自然容易出現雷雨的天氣型態，夾雜轟隆雷聲，也稱為雷雨胞，通常雨勢來得又密又急，但降雨時間並不會太久。

台東縣關山地區今天下午4點左右就出現雨瀑奇觀，時間約維持十幾分鐘，遠望就像天空破了個大洞，雨水直接從雲層倒了下來，由於鄰近的池上鄉沒下雨，不少來到池上伯朗大道及大坡池的遊客發現這種氣象奇景，都忍不住拍照及錄影，記錄難得的天氣現象。

不過，記者查詢中央氣象站今天一整天台東關山地區的時雨量統計資料，今天下午2點至6點，關山的雨量紀錄是0，黃瑞中說，雨沒下在觀察記錄的「雨量計」上，當然沒資料。

台東縣關山地區今天下午4點多，出現「雨瀑」奇觀。記者羅紹平／攝影
台東縣關山地區今天下午4點多，出現「雨瀑」奇觀。記者羅紹平／攝影
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台東縣關山地區今天下午4點多，出現「雨瀑」奇觀。記者羅紹平／攝影
台東縣關山地區今天下午4點多，出現「雨瀑」奇觀。記者羅紹平／攝影
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台東雨量
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