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張善政台東演講 饒慶鈴：商家今年導入電子支付

2019-08-02 18:22聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台東縣政府昨天邀前行政院長張善政到台東列席擴大縣務會議，並以「數位國家與數位政府」為題開講，強調進入數位全球化時代，政府應具備數位國家創新政策的思維；台東縣長饒慶鈴感謝張善政遠道而來，為縣府同仁開啟數位之窗。

現職善科教育基金會董事長的張善政近年多次造訪台東，105年來訪時參觀TTMaker創客園區，對創新產業發展空間印象深刻；昨天再度受邀來訪，一同參加縣府第8次擴大縣務會議，會中以「數位國家與數位政府」專題演講，從產業、經濟、農業及健康等不同面向，點出政府機關中數位思維與資訊應用的重要性；他認為公務人員應培養數位創新認知，配合環境整備，包括法規鬆綁、統合資料庫與促進資料開放流通，實現智慧治理的願景。

張善政提到，智慧時代已來臨，像是從青年農夫出發的智慧農業，運用空拍機結合人工智慧，幫助農民隨時掌握田裡的西瓜、鴨子數量，甚至區別西瓜好壞，大幅節省農民時間並降低損失；另外，智慧醫療透過大數據的蒐集比對，可瞭解基因變異及未來疾病，使基因檢測更加普及；期勉臺東持續打造智慧相關建置，擴散到智慧校園、智慧觀光等，讓台東成為沒有數位落差的智慧城市。

饒慶鈴說，智慧基礎建設建置是台東縣政發展的關鍵主軸，不僅推行TTPush以臺東金幣換在地產品的政府創舉，整合局處資源並提高與民互動的機會，今年也為台東商家導入電子支付，藉由數位新經濟的落實，讓台東成為行動支付高普及率的智慧城市。

台東縣政府昨天邀前行政院長張善政（左）到台東列席擴大縣務會議，並以「數位國家與數...
台東縣政府昨天邀前行政院長張善政（左）到台東列席擴大縣務會議，並以「數位國家與數位政府」為題開講，台東縣長饒慶鈴感謝張善政遠道而來。圖／台東縣政府提供
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