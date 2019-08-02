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林姿妙力爭太平山森林鐵路復甦 吳澤成讚有魄力並相挺

2019-08-02 17:50聯合報 記者羅建旺╱即時報導

太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙力爭復甦。行政院政務委員吳澤成昨天與今天邀集行政院、公共工程委員會、行政院農業委員會林務局、交通部觀光局、經濟部水利署、宜蘭縣政府及三星鄉公所實地踏勘，巡禮太平山森林遊樂區及森林鐵路10個站，重新找回鐵道文化與歷史發展軌跡。

今天討論後，中央與地方達成兩項共識，第一是森林鐵路在宜蘭歷史、文化、經濟發展及地方生活都相當有貢獻，深植民眾記憶，停駛後對於地方產業、生活影響甚大，以樂水站為例，森林鐵路行駛當時，該地區為鄉公所在地，同時有學校，後因森林鐵路停駛，公所及學校皆移到別處。

第二是考量森林鐵路復甦，事涉諸多專業層面，必須有整體規劃，作為日後計劃執行之依據。

縣政府指出，森林鐵路有豐富的文化歷史，並承載當地人的集體記憶，1979年全線停駛後，該鐵路沿線荒廢、沉寂，吳澤成政委實際踏勘，林姿妙縣長親自出席會議，極力爭取太平山森林鐵道復甦，吳政委會中詢問與會單位，誰願意承擔該整體規劃的主政單位，林姿妙表示，森林鐵路復甦不僅喚醒時空記憶，也復甦了宜蘭林場的文化歷史，更可將宜蘭觀光產業再次點、線躍升，為拚出宜蘭好生活，自願承擔此一重任。

縣政府表示，最終中央地方達成共識，朝復甦鐵道規劃，林縣長更是承擔起整體規劃的責任，讓吳政委直呼：「林縣長有魄力！」

縣政府表示，西元1914年日本人開始進入太平山，1915年開始砍伐檜木，1924年利用土場至竹林全長約37公里鐵路，作為木材貨物及客運服務，沿線設有竹林、歪仔歪、大洲、二萬五、三星、天送埤、清水湖、牛鬥、樂水及土場，共計10處車站，因鐵路軌距窄、機關車廂狹小，規格約縱貫鐵路的一半，俗稱「五分仔車」。

1978年黛拉颱風，天送埤至土場段鐵路軌道，嚴重受損，雖仍可勉強維持竹林至天送埤間營運，惟因長期虧損且乘客銳減，在評估維修經費、規模及功能等條件後，1979年全線停駛，結束56年的鐵路輸運，沿途鋼軌也陸續拆除，場站漸為閒置、廢棄，羅東至太平山森林鐵路隨之沉寂。

縣政府表示，希望藉由此一整體計畫，強化與在地服務及連結，帶動宜蘭縣整體觀光產業，拉長旅客留在宜蘭的時間，擴大觀光產業產值。

太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙（左4）力爭復甦，行政院政務委員吳澤成（...
太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙（左4）力爭復甦，行政院政務委員吳澤成（左5）邀集行政院等相關單位實地踏勘。圖／宜蘭縣政府提供
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太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙（左2）力爭復甦，行政院政務委員吳澤成（...
太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙（左2）力爭復甦，行政院政務委員吳澤成（左1）邀集行政院等相關單位實地踏勘。圖／宜蘭縣政府提供
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太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙（左）力爭復甦，行政院政務委員吳澤成（中...
太平山森林鐵路停駛40年，宜蘭縣長林姿妙（左）力爭復甦，行政院政務委員吳澤成（中）邀集行政院等相關單位實地踏勘。圖／宜蘭縣政府提供
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森林鐵路太平山行政院
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