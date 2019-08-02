把生態殺手變生活助手 宜蘭採小花蔓澤蘭染布

2019-08-02 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



被稱呼是「綠癌」、「生態殺手」小花蔓澤蘭，生命力強，成長快速、繁殖力驚人，莖部每天平均可生長2.5公分，每月平均可覆蓋25平方公尺的土地面積，每平方公尺就會產生17萬粒的種子，藤蔓會緊緊纏繞，覆蓋在其他植物上面，影響行光合作用，造成植物枯萎死亡，因此，被聯合國世界自然保育聯盟（IUCN）列為百大惡性入侵生物，也是台灣不可不除的生態殺手之一。

宜蘭也被小花蔓澤蘭「攻城掠地」，每年10月在小花蔓澤蘭開花結實大量繁殖時節，動員防除，農委會林務局選定9月的第一個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」，除害同時，宜蘭縣政府與財團法人蘭陽城鄉美學基金會運用巧思，將這種令人頭痛的外來植物從「害」化為「益」，用來當天然染料，今天就在壯圍鄉後埤社區發展協會的長青學堂教作。

蘭陽城鄉美學基金會表示，選在8月初全國防治日前與宜蘭縣政府樹藝景觀所合作，舉辦小花蔓澤蘭植物染推廣，希望帶領民眾認識這種綠癌植物對本土生態危害的嚴重性，除能隨手剷除之外，也能將它變成天然染料，染出繽紛美麗的布巾、衣物、包包和袋子等生活用品。

今天研習，農委會特有生物研究保育中心博士黃士元，透過戶內課程及戶外實地的巡訪解說「入侵植物小花蔓澤蘭辨識及防除」，宜蘭染工坊協會的老師孫翠蘭、林美雲、張翠芬，以及助教甯廷芳、林孟均、陳麗芬，指導採集回來的小花蔓澤蘭熬煮成染液，將素色環保袋綁製花樣後，放入鍋中熱染，完成美美花樣與色彩的環保包。