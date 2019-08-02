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基隆舊公車修理廠設停車場 可停37小型車、16大型車

2019-08-02 14:47聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中船路112巷旁基隆市舊公車修理廠設為停車場。記者游明煌／攝影
基隆市中船路112巷旁基隆市舊公車修理廠設為停車場。記者游明煌／攝影
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基隆市中船路112巷旁基隆市舊公車修理廠，原規畫為新市政大樓用地，雖於今年年初已完成該地拆遷戶補償作業，但市政大樓規畫費用連續幾個會期在市議會均未通過，經議員爭取暫時先設為停車場，可停37小型車、16大型車，8月19日對外開放，依基隆市路邊收費標準收費。

中正區市議員張顥瀚於今年年初接受民眾陳情，在1月下旬和蔡適應立委至現場勘查，並積極協調市府各單位盡速將老舊房屋拆除並闢建為臨時停車空間，經過不斷努力爭取，終於在8月初完成相關開闢工程。

中船路112巷臨時停車場預計在8月19日對外開放，將提供37格小型車輛、16位大行車輛停車位，並依基隆市路邊收費標準收費，能有效紓解市中心區停車問題。

張顥瀚表示，在經過了好幾個月的爭取與不斷的協調，感謝林右昌市長及蔡適應立委的支持，讓三沙灣舊公車修理廠成功闢建成臨時停車場。臨時停車場目前暫規畫37個小型車停車位及16格大型車輛停車位，除了提供基隆市民及周邊地區更多停車空間，緩解東三、四碼頭施工後市區大型車輛停車需求外，同時解決空地閒置所衍生的環境衛生、治安等問題。

張顥瀚今天到現場勘查除了追蹤進度外，也特別要求交通旅遊處加強停車場路口告示，提高用路人對停車動線的認知。而針對舊公車修理廠的長遠規畫，張顥瀚表示，為配合東岸未來貨櫃港西遷、軍港西遷等計畫，市政大樓的興建將作為基隆東岸發展重要的啟動機，在下半年度的議會會期，將會持續主張將市政大樓遷移至此，並積極要求市府繼續編列相關預算。

基隆市中船路112巷旁基隆市舊公車修理廠設為停車場。記者游明煌／攝影
基隆市中船路112巷旁基隆市舊公車修理廠設為停車場。記者游明煌／攝影
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基隆停車場
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