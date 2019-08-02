「美人魚」游進海科館 8月3、10、17日下午登場

2019-08-02 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



海科館指出，人魚藝術展演融合「自由潛水」及「表演藝術」，是很優美、吸睛的表演節目。圖／海科館提供 分享 facebook 海科館暑假活動滿檔，這周六(3)日下午2時及4時，邀請「台灣人魚藝術學院」在海科館進行水中人魚藝術展演，晚上7點有紙風車文教基金會推出的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，前者買主題館門票就能同時看到，後者免費。

此外，針對兩棲特展所辦理的「兩棲特展 登陸小學堂」首堂課程及免費參觀開放式典藏庫房，和邱文彥教授所主講的大師講座也在本周六登場，周日(4日)也有藝術家親自指導的拼貼藝術免費diy活動，民眾可以把握機會。

國立海科館產學交流組主任施彤煒指出，「人魚藝術展演」首度來海科館水中表演，8月3、10、17日這幾個星期六下午2時及4時，在海科館主題館兒童廳旁「機械魚池」登場。

「台灣人魚藝術學院」是由一群熱愛海洋、常常參與淨灘及淨海活動的自由潛水教練及學員們組成的表演團隊，人魚藝術展演融合「自由潛水」及「表演藝術」，是很優美、吸睛的表演節目。

如同「美人魚」在水中悠游，藉由水下單蹼及身體律動，展開的「人魚運動」，這是一項難度頗高的水域運動項目，而「自由潛水」簡單的說就是不使用空氣瓶，憋一口氣進入水中潛水的活動，裝備只有面鏡、配重、潛水衣及一雙修長的蛙鞋，民眾可以經由這表演更能了解親水活動具有的海洋教育及安全知識。

周六晚上7點在大客車停車場演出的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，有倒立，翻滾，疊羅漢，跑酷，扯鈴等多種特技元素，以奧列為主軸發展串連，還有和觀眾互動的橋段，這是基隆市文化局與紙風車文教基金會所推動的「2019藝術進區」辦理的7個場次之一。

暑假期間海科館開放式典藏庫房於每週六下午2點至5點提供免費參觀，典藏庫房內有全國唯一公開展示的巨口鯊標本，及由原民生態智慧所建造的達悟族拼板舟，和許多深海標本以及台灣潛水教父蘇焉老師所捐贈水下攝影設備等。

具原民身份的民眾這星期六、日也可憑身份證明，享有免費入主題館和特展參觀優惠。