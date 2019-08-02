從吳沙到雪隧時代 開蘭第一城要出專書連貫時空

2019-08-02 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣頭城鎮公所今年邀請專業團隊為頭城編撰專書，選定寺廟篇及地理篇，由前宜蘭大學、佛光大學教授陳進傳與其團隊編撰寺廟誌，台北市立大學教授張政亮與其團隊編撰地理誌。

專書預計今年底完成，明年出版，分別是「人與土地的對話─頭城的地理采風」、「人與神的共構─頭城地區的寺廟」。

頭城鎮公所表示，宜蘭縣頭城鎮被稱為「開蘭第一城」，從清朝嘉慶元年（西元1796年），吳沙率領先民千餘人翻山越嶺，開墾蘭陽平原開始，歷史地位流傳至今，近些年來，則因為社會、經濟、人文、交通、地理環境的急遽變遷，例如烏石港凸堤效應、頭城海水浴場沙灘退場、雪隧通車等，為頭城帶來不同的衝擊和不可預期的效應，凡此種種都必須加以紀錄和保存。

頭城鎮長曹乾舜今天與編撰團隊發表大綱，新書完成將提供鄉土教材重要依據，並預計印行２千本，供國家及各地圖書館、頭城鎮學校典藏與參考。

曹乾舜指出，頭城是有悠久歷史，文風鼎盛的城市，過往的故事與鄉土傳說相當多，此次編撰的寺廟誌與地理誌及相關教材，說真的，也不是單單用兩本書就有辦法全部納進去。

他說，但事情總要有個起頭，文化部僅僅補助53萬元作為鄉土文化教材的經費，經費相當有限，他認為鄉土教材編寫一定要有所本，更必須要有事實的依據，經得起各界檢驗才行，因此，鎮公所自籌加碼100萬元，充實鄉土系列叢書的編撰經費，藉由相關作品，讓這一代及未來的世代更清楚認識生長的土地，效法先民開創的奮鬥精神，再現開蘭第一城風華。