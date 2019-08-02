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從吳沙到雪隧時代 開蘭第一城要出專書連貫時空

2019-08-02 12:02聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣頭城鎮公所今年邀請專業團隊為頭城編撰專書，選定寺廟篇及地理篇，由前宜蘭大學、佛光大學教授陳進傳與其團隊編撰寺廟誌，台北市立大學教授張政亮與其團隊編撰地理誌。

專書預計今年底完成，明年出版，分別是「人與土地的對話─頭城的地理采風」、「人與神的共構─頭城地區的寺廟」。

頭城鎮公所表示，宜蘭縣頭城鎮被稱為「開蘭第一城」，從清朝嘉慶元年（西元1796年），吳沙率領先民千餘人翻山越嶺，開墾蘭陽平原開始，歷史地位流傳至今，近些年來，則因為社會、經濟、人文、交通、地理環境的急遽變遷，例如烏石港凸堤效應、頭城海水浴場沙灘退場、雪隧通車等，為頭城帶來不同的衝擊和不可預期的效應，凡此種種都必須加以紀錄和保存。

頭城鎮長曹乾舜今天與編撰團隊發表大綱，新書完成將提供鄉土教材重要依據，並預計印行２千本，供國家及各地圖書館、頭城鎮學校典藏與參考。

曹乾舜指出，頭城是有悠久歷史，文風鼎盛的城市，過往的故事與鄉土傳說相當多，此次編撰的寺廟誌與地理誌及相關教材，說真的，也不是單單用兩本書就有辦法全部納進去。

他說，但事情總要有個起頭，文化部僅僅補助53萬元作為鄉土文化教材的經費，經費相當有限，他認為鄉土教材編寫一定要有所本，更必須要有事實的依據，經得起各界檢驗才行，因此，鎮公所自籌加碼100萬元，充實鄉土系列叢書的編撰經費，藉由相關作品，讓這一代及未來的世代更清楚認識生長的土地，效法先民開創的奮鬥精神，再現開蘭第一城風華。

鎮公所指出，綜觀過去的文獻資料當中，對於頭城的記載往往是較為片段或僅是經由口述傳說，有部分提及卻又分地存放，無法讓民眾有較深層的理解與認識，有鑒於此，頭城鎮公所去年完成「蘭邑頭圍」出版後，再編撰專書，希望讓頭城的鄉土聚落文化及歷史等，透過更詳實的敘述、田野調查與專業研究的層面，得到系統性的整理與紀錄，並有效向下紮根。

宜蘭縣頭城鎮公所今年邀請專業團隊為頭城編撰專書，預計今年底完成，明年出版，分別是...
宜蘭縣頭城鎮公所今年邀請專業團隊為頭城編撰專書，預計今年底完成，明年出版，分別是「人與土地的對話─頭城的地理采風」、「人與神的共構─頭城地區的寺廟」。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供
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宜蘭縣頭城鎮公所今年邀請專業團隊為頭城編撰專書，選定寺廟篇及地理篇，由前宜蘭大學...
宜蘭縣頭城鎮公所今年邀請專業團隊為頭城編撰專書，選定寺廟篇及地理篇，由前宜蘭大學、佛光大學教授陳進傳（左１）與其團隊編撰寺廟誌，台北市立大學教授張政亮（右1）與其團隊編撰地理誌。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供
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大學教授佛光大學圖書館
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