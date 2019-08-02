只能再走11天！再見了宜蘭橋 8月13日要封橋改建

2019-08-02 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



有80年歷史的宜蘭橋要說再見了。

宜蘭縣政府今天指出，宜蘭橋原址改建，預計本月（8月）13日上午10點封橋，現有橋梁花3個月拆除，改建新橋，新橋明年（109年）12月底完工與通車。

縣府表示，宜蘭橋封橋後，一般人行與車輛改走跨河便橋，便橋共兩座，分別在現有橋梁的上下游，橋寬７公尺，有人行道、慢車道與一般車道，時速限制20公里，便橋銜接現有橋梁兩端的路口，即中山路3段與環河路口、中山路5段與津梅路口，每座便橋單向通行。

不過，因受現有道路空間及堤防等因素，為減少交通衝擊及安全，便橋禁止15噸以上大貨車、聯結車通行，公車或大客車（遊覽車）可通行，但因轉彎空間小，通過便橋，在下橋端的路口禁止右轉。

因大貨車及聯結車不能走宜蘭橋的便橋，縣政府請大貨車及聯結車提早改道，如果是來往員山方向，建議可改行台9線(宜蘭市環市東路)、環市南路、溪洲路、長堤路、台7線，或其他無禁行大型車輛的路段，過境性車流(汽、機車)改通行宜興橋或慶和橋等替代道路，避開通行施工路段。

「會不會有交通黑暗期？」縣政府表示，宜蘭橋封橋改走便橋或其他路線，初期用路人可能因不熟悉、猶豫，加上便橋車速限制要慢行，交通會擁擠，但加強宣導與人力疏導交通，用路人習慣了路線，就會更順暢。

而現有宜蘭橋將先拆後建，整座橋拆完約3個月，拆除後，原址蓋新橋，宜蘭橋原橋長162.3公尺，是由80年歷史、加上50年歷史的兩個世代橋板組成，橋梁老舊外，橋長不足、梁底低於水位未達保護標準、路堤在行水區影響河道通洪，斥資5億1100萬元，原橋拆除改建。