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可愛度爆表！台灣喔熊熱氣球 飄揚在法國的天空

2019-08-02 08:26聯合報 記者江國豪╱即時報導

喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯舉辦的世界熱氣球節 ...
喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯舉辦的世界熱氣球節 ，7月29日與來自世界各地上百顆熱氣球一起升空。圖／台東縣政府提供
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好萌喔！喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯（Metz）舉辦的世界熱氣球節（Grand Est Mondial Air Ballons） ，7月29日與來自世界各地上百顆熱氣球一起升空，而喔熊背著阿美族情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，濃濃台灣味，可愛程度大爆表。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，法國梅斯舉辦的世界熱氣球節，為歐洲最大熱氣球嘉年華、世界參與團隊數最多的熱氣球活動之一，舉辦至今邁入第19屆，活動自上月26日開始，為期10天，總共吸引來自世界各地超過500顆熱氣球參加。

交觀處指出，國籍編號為B-00012號的台灣喔熊（OhBear），為縣府與交通部觀光局繼愛心球後，攜手合作打造之台灣第二顆造形球，不但身上設計閃亮橘色印有Taiwan字眼的披風，更融入台東特色，背著台東阿美族情人袋，充滿濃濃台灣、台東味。

台灣喔熊熱氣球2018年7月打造完成，成為台灣觀光大使，將台灣最美的風景帶到世界各地。本次喔熊熱氣球遠赴歐洲宣傳，除了法國站之外，後續並將前往英國、荷蘭及德國等地參加各次熱氣球展會，透過可愛造形和身上的台灣和台東特色，行銷台灣觀光。

喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯舉辦的世界熱氣球節 ...
喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯舉辦的世界熱氣球節 ，7月29日與來自世界各地上百顆熱氣球一起升空。圖／台東縣政府提供
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喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯舉辦的世界熱氣球節 ...
喔熊（OhBear）熱氣球，首次代表台灣訪歐，並參加法國梅斯舉辦的世界熱氣球節 ，7月29日與來自世界各地上百顆熱氣球一起升空。圖／台東縣政府提供
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熱氣球嘉年華台東法國
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