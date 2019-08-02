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花蓮80年便當店下月吹熄燈號 傳統味道成回憶

2019-08-02 08:26聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市久壽便當是在地人兒時回憶，將在下月熄燈。記者王思慧／攝影
花蓮市久壽便當是在地人兒時回憶，將在下月熄燈。記者王思慧／攝影
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花蓮市久壽便當已創立80年，多樣菜色和壽司是在地人的兒時回憶，如今老闆楊呂儀與家人打算退休，下一代也無意接手，將在9月吹熄燈號。今年66歲的楊呂儀說，「儘管不捨，不過健康還是比較重要。」此消息一出，讓許多花蓮人前往光顧，回味記憶中好味道。

花蓮縣文化局在3年前推「民生社區老店家生命故事」計畫，訪查久壽便當，創辦人楊呂源在民國26年創立，最初在花蓮舊火車站圓環旁經營，起初提供簡單的小菜和飯糰，讓當時承受空襲壓力的人們，藉由方便攜帶的飯糰，在驚恐中得到暫時的慰藉，成為暢銷餐點；民國48年遷至中山路現址後，將木造舊房翻新為「久壽餐廳」還辦過宴席。

第二代楊呂儀接手後，民國72年再更名為「久壽便當專賣店」，當時是花蓮市第一家便當店，客群以學生族為大宗，還為參加慈濟功德會的人們準備5、600個便當，全盛時期楊家人半夜2、3點就要起床煮飯，5、6點包裝，更發展出便當「生產線」，站滿20多人盛飯、打菜、綁橡皮筋等，一小時就可以包好1200個便當。

走過80個年頭，久壽便當依然堅持使用台東開山米，花蓮溫體豬肉和青菜，每天菜色都不一樣，包括「蔥油雞」、「梅干扣肉」、「炒牛肉」等，客人都吃不膩，是在地傳統口味首選。久壽便當有名氣的不僅是便當，還有日式略酸口味的壽司更是人氣商品，民眾前一晚就得先預購，隔天憑單購買壽司，成為學生遠足攜帶的午餐。

除了賣便當，楊呂儀也做愛心，以前有乞丐到店外行乞，不論生意多忙，都一定會盡快為他們包便當，幫助度過難關；每隔一段時間更藉「慶生會」名義，邀請孤兒院童到店裡用餐。

花蓮市久壽便當已創立80年，是花蓮第一家便當店。記者王思慧／翻攝
花蓮市久壽便當已創立80年，是花蓮第一家便當店。記者王思慧／翻攝
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