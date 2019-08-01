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老農無償捐地上千坪 供做新城道路

2019-08-01 23:20聯合報 記者王思慧／花蓮報導

71歲老農黃朝枝捐出1千多坪土地，獲新城鄉公所表揚。 記者王思慧／攝影
71歲老農黃朝枝捐出1千多坪土地，獲新城鄉公所表揚。 記者王思慧／攝影
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花蓮縣新城鄉71歲老農黃朝枝無償提供政府道路用地，捐出1157坪土地，新城鄉公所以每坪2萬多元估算，現值逾2442萬元，不過他完全沒有要求補償，造福地方成為佳話。

黃朝枝的父親早年自宜蘭移居花蓮務農，一家人落腳新城鄉。黃朝枝樂善好施，多年前已捐出1筆土地給鄉公所當道路使用，上個月更連捐8筆道路用地，分別位於新城鄉大漢段大德街、大德街372巷、康樂段大方街及大賢街等處。30多年前因興建房舍，暫提供居民通行，隨時間演變為既成道路及現有巷道，但他多年來從未主張要求徵收或補償，上個月更選擇「無償捐贈」。

大德街是新城鄉內重要道路。 記者王思慧／攝影
大德街是新城鄉內重要道路。 記者王思慧／攝影
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兩年前黃朝枝因耳中風失聰，生活起居全由太太照料。黃阿嬤說，生活其實過得去，純粹是公德心才將土地無償捐出，現在種植山蘇、芭樂和稻米為生，2個兒子也支持爸爸的決定，希望民眾平安通行在這些道路上。

居住在大德街8年的李小姐說，大德街是鄉內重要道路，可連接七星潭、康樂及北埔，感謝黃先生「大德」，為民眾貢獻道路，捐出千坪土地，善心義舉令人感佩。

新城鄉長何禮臺表示，黃朝枝捐出8筆土地合計約1157坪，共3824.88平方公尺，估算現值約2442萬元，雖已是既成道路及現有巷道，黃仍能依法要求政府徵收，如今為大眾福祉設想，無償捐出土地善舉不簡單，本周黃朝枝也將代表新城鄉接受縣府模範父親表揚。

中風何禮臺北埔農民
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