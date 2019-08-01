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服務大型重型機車主 宜蘭首家民間檢驗廠今誕生

2019-08-01 19:18聯合報 記者羅建旺╱即時報導

公路總局臺北區監理所宜蘭監理站今天指出，宜蘭縣過去3年大型重型機車掛牌數，平均每年以200輛速度成長，至今年6月為止，總數已達1901輛，到本月已經快接近2千輛。

因以往宜蘭縣沒有民間大型重型機車檢驗線，車主們必須將車輛騎到位於蘭陽溪以南的監理站才能辦理定期檢驗，為此，監理站輔導下，宜蘭縣誕生第一家大型重型機車民間檢驗單位，並在今天（8月1日）啟用。

宜蘭監理站指出，站方積極輔導轄管聯泉代檢廠（宜蘭縣員山鄉員山路一段12號）籌設大型重型機車輛檢驗線，今天月1日正式啟用，成為宜蘭縣第一家服務大型重型機車車主的民間檢驗單位。

宜蘭監理站表示，蘭陽平原幅員遼闊，為縮短車主前往驗車路程，該站輔導位於溪北的聯泉代檢廠籌設大型重型機車輛檢驗線，可使宜蘭地區的大型重型機車主有更多元、便捷的選擇。

宜蘭監理站提醒車主即時辦理車輛檢驗，同時表示，該站積極推廣多元管道通知服務，包括下載監理服務網APP、至監理單位或代檢廠登錄手機號碼或電子郵件，經申請資料審核無誤後，即可收到車輛定期檢驗訊息。

監理站也呼籲車主按時做好車輛定期檢驗，以保障車輛性能正常，提升行車安全，並可避免逾期受罰。

監理站車主蘭陽溪
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