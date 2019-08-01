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極限電競決賽33隊最高積分來自基隆 林右昌：基隆之光

2019-08-01 19:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Party」Just Dance電競活動，表達市府支持電競等新創產業的決心。市府說，這一次入圍極限電競「HOLYLAND GAME PARTY」決賽的33個隊伍中，基隆市共有10隊入圍，其中在33個隊伍中最高積分93分的隊伍，更是來自基隆市安樂區的「巴哈姆特」版主，林右昌表示，「基隆之光」。

林右昌說，電競產業已經是國家重要的政策產業方向，北北基桃生活圈是電競等新創產業集中的核心，因此市府對於在基隆舉行的預賽全力支持，包括市議會副議長跟幾位議員也特別參與示範賽，展現市府及議會的支持，基隆市是一個有活力的城市，市府一定會全力支持這一項產業的發展。

林右昌透露，由於市務工作繁忙，平常跟兩個兒子沒時間講話，每天睡覺之前跟他們一起玩電玩，跟小孩有共同的興趣可以討論，是他們維持親子關係的一個方式。電競活動應該是可以不分年齡、不分世代的，市府除了全力支持，也會邀集更多的力量來參與，也預祝基隆的代表隊能夠獲得更好的獎項。

而在這一次入圍極限電競「HOLYLAND GAME PARTY」決賽的33個隊伍中，基隆市共有10隊入圍，其中在33個隊伍中最高積分93分的隊伍，更是來自基隆市安樂區的「巴哈姆特」版主，林右昌表示，這不只是華人地區最大電玩動漫社群網站，更是我們的「基隆之光」！

極限電競「HOLYLAND GAME PARTY」巡迴賽，從台南市出發，歷經基隆市、桃園市、台北市等城市巡迴賽，一路從南戰到北，各路好手一起登台「練舞功」。

此外，基隆在地的元璋玻璃也以本身對於玻璃材料的專業，開發電競專用的鋼化玻璃滑鼠墊，在會場進行展示，林右昌也特別前往攤位了解。元璋公司表示，該公司生產的電競專用滑鼠墊在同價位的產品中定位更加精準、反應更加靈敏，適合需長時間使用電腦的電競玩家、電繪設計師等。

基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Part...
基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Party」Just Dance電競活動，表達市府支持電競等新創產業的決心。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Part...
基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Party」Just Dance電競活動，表達市府支持電競等新創產業的決心。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Party」Just Dance電競活動，表達市府支持電競等新創產業的決心。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Party」Just Dance電競活動，表達市府支持電競等新創產業的決心。圖／基隆市政府提供
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基隆林右昌限電
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