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潮境3年海底影像驚豔 林右昌：盼與新北合作擴大保育區

2019-08-01 18:23聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府與國立海洋科技博物館共同舉辦的「基隆潮境海灣節」，系列活動潮生態-海底影像紀錄片徵選與影像海灣ImageBay水下攝影比賽，今天下午舉行頒獎，市長林右昌看到得獎作品驚嘆連連，潮境保育區才成立3年就有這麼好的成果，他期許未來能與新北市政府合作，擴大保育區範圍。

林右昌說，潮境海洋保育區是全國最小，只有15公頃，也是最晚成立的保育區，成立3年來，在海科館、市政府、區漁會及志工團體的努力之下，成果很豐富，除了水下生態的多樣性，還有幾個海洋生物的族群都有回復，包括在當地絕跡幾十年的海豚回來了，也成為軟絲的復育跟產卵的地方。

未來如果能夠獲得更多的漁民跟民眾支持，市府也不排除跟新北市政府攜手努力，擴大海洋保育區的範圍，到新北的共同海域望海巷海灣（番仔澳灣），讓更多的海洋生物在這裡生生不息，一方面促進整個生活品質提升，另外一方面也讓我們的漁業發展永續經營下去。

產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀說，望海巷潮境海灣資源保育區今年屆滿3年，期望透過「海底影像紀錄片徵選比賽」呈現出保育區成立前後，潮境海灣前世今生的人文變化，也期待透過「影像海灣ImageBay水下攝影比賽」紀錄海洋生態和環境的真實面貌，深度且廣泛地讓民眾看見潮境海灣的生態多樣性。

這次比賽共計59件作品參賽，15件作品得獎。得獎作品將在頒獎典禮後於國立海洋科技博物館2樓展出至9月1日，9月2日開始至10月2日，得獎作品展將移至人潮眾多的基隆東岸商場，民眾可至東岸商場2樓藝廊欣賞。

攝影比賽微距組參獎「櫻花樹下」。圖／基隆市政府提供
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攝影比賽微距組佳作「生命的誕生」。圖／基隆市政府提供
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攝影比賽微距組首獎「嘟嘟小木瓜」。圖／基隆市政府提供
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攝影比賽廣角組佳作「哎呀，被發現了」。圖／基隆市政府提供
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海底影像紀錄片首獎，由趙健舜，簡晨宇的《潮境的變與不變-漁村轉型現在進行式》奪得...
海底影像紀錄片首獎，由趙健舜，簡晨宇的《潮境的變與不變-漁村轉型現在進行式》奪得。圖／基隆市政府提供
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攝影比賽廣角組首獎「後花園」。圖／基隆市政府提供
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攝影比賽微距組貮獎「軟絲之舞」。圖／基隆市政府提供
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攝影比賽基隆
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