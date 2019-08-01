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傳承文化 全台第一所阿美族實驗學校成立

2019-08-01 17:35聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

全台第一所阿美族實驗學校「阿美族聖山Cilangasan實驗學校」，今天原住民日在花蓮縣豐濱國小揭牌成立，現場還埋下之前製作的酒釀，預計年底「酒釀節」取出開封，有象徵意義。花蓮縣長徐榛蔚期盼豐濱的孩子除會讀書外，還能學得阿美族的傳統智慧，延續原住民族豐富的文化，建立自我認同及傳承的責任感。

豐濱國小校長林碧霞指出，豐濱坐擁的文化地理優勢，有豐富多彩的阿美族傳統文化及流傳百年以上的生活智慧，建構出豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校課程架構，老師們依據在「二大課程」「四大主題」「按月教學」的課程架構下，配置各年級教材、編寫教案。

「四大主題」包括千年神話、百藝貓公、Cilangasan聖山、Ilisin豐年祭等主題；「按月教學」則是9、10月說故事、11月醃製鹹豬肉Siraw於新春食用、12月製作Tingting掃帚除舊佈新、1月釀製糯米釀、2月說明阿美族的分布和地名典故、3月探究野菜世界、4月登聖山、5、6月探討豐年祭，最後迎接每年8月豐年祭。所有課程的設計，隨著部落的生活序開展，孩子們也隨著長輩步調學習，並體驗祖先的生活智慧。

徐榛蔚說，阿美族實驗學校的成立，除辦學單位的熱忱、堅持與信念外，在地耆老們及部落鄉親的支持更重要。勉勵學校用心培育國家幼苗，縣府將盡全力提供相關協助，讓孩子在學習過程中無後顧之憂，唯有扎實的深耕教育，才能展現花蓮原住民文化與教育成果。

阿美族實驗學校的揭牌過程，學校採用阿美族傳統的儀式，首先邀請徐榛蔚、豐濱鄉長邱福順及在地部落頭目們，以阿美族Mifetik的方式捏捏孩子們耳朵祈福，並命名各年級名稱，尚未入學的一年級還沒有名字，二年級生命名「La Olah（愛嘗試）」、三年級命名「La toron（可塑性高）」、四年級「La Cidal（熱力四射）」、五年級是「La Tingting（愛乾淨）」、六年級「La icelay（有努力的）」。

現場更將製作好長約3公尺的麻糬，以阿美族繩切Toron的方式，取代紅布剪綵。另外，校方也釀製了8甕蒸餾小米酒，並邀請貴賓們埋在戶外校園中，預約實驗教育第一期實施三年後取酒慶賀，象徵檢視推動以來的成果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今天原住民日阿美族實驗學校在花蓮縣豐濱國小成立揭牌，現場還埋下之前製作的酒釀，預...
今天原住民日阿美族實驗學校在花蓮縣豐濱國小成立揭牌，現場還埋下之前製作的酒釀，預計年底「酒釀節」取出開封，有象徵意義。圖／花蓮縣政府提供
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阿美族徐榛蔚原住民
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