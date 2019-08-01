最美台灣之光！蘭技郭馨璐時尚新娘國際賽拿金牌

2019-08-01 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台灣之光！第11屆美國MNS越南國際菁英盃暨學術交流績優講師表揚大會總決賽，來自台灣宜蘭縣蘭陽技術學院時尚美容設計系五專學生郭馨璐，在「時尚新娘現場梳化組」，為台灣奪得一面金牌。頒獎會場上，郭馨璐秀出國旗與校旗，旗幟飄揚在國際賽上，既榮耀又感動。

蘭陽技術學院今天傳出喜訊表示，第11屆美國MNS越南國際菁英盃暨學術交流績優講師表揚大會總決賽，7月27日在越南河內薩湖爾大飯店登場，郭馨璐美奪金牌，她平時個性嫺靜，總是默默地努力學習，在專業方面表現優越，讓人另眼相看。

郭馨璐表示，很榮幸與來自美國、越南、馬來西亞、新加坡、墨西哥、澳洲、泰國、日本、韓國、瓜地馬拉、加拿大、法國等13國家的選手，以及其他台灣學校派出共1008位選手同場競技、互相切磋，也得以讓自己在學習生涯上看得更多、更廣，看到許多不同文化的展現，激發個人的創作實力。