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原住民族日 花蓮阿美族實驗學校揭牌

2019-08-01 16:15中央社 花蓮縣1日電

阿美族傳統舞蹈。圖／聯合報系資料照
阿美族傳統舞蹈。圖／聯合報系資料照
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花蓮縣豐濱國小開辦全國第一所體制內阿美族實驗學校，校長林碧霞說，課程依部落族人生活步調規畫故事節、酒釀節、豐收節、聖山節4大主題，盼學生成為真正的阿美族之子。

豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校今天揭牌，今天也是原住民族日，林碧霞說，開心在心中，但揭牌後壓力隨之而來是責任的開始，希望第一期所開發出來的教材是適合小朋友學習的，是否真的有好的成果供檢驗。

林碧霞指出，阿美族的聖山是奇拉雅山（Cilangasan），相傳為阿美族的發源地，山上遍生「Fakong」（貓公）草的貓公部落，耐旱而堅忍不拔的精神，構成實驗學校的課程，以故事節、酒釀節、豐收節、聖山節4大主題發展4大慶典，搭配族人生活步調和智慧。

豐濱國小位處東海岸偏鄉，全校學生僅50餘人，開辦實驗學校後，是否能增加學生就讀？林碧霞說，今年畢業生7人，新進學生有13人，最近接到很多家長詢問想轉學過來就讀。實驗課程每月32堂課，考驗老師的文化素養，是否能夠編寫出相關架構的教材。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，林碧霞致力教育、文化深耕，民國106年調豐濱國小，如今終於讓原民文化教育種子萌芽成長，值得給予祝福。

教育部實驗教育三法105年施行後，花蓮縣萬榮國小去年8月成立全台第一所太魯閣族實驗教育小學，豐濱國小今天開辦阿美族實驗學校。

阿美族太魯閣族徐榛蔚
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