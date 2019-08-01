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影／基隆老大公廟午後開龕門 民眾：原來鬼門長這樣

2019-08-01 16:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門，宣告為期1個月的中元祭，正式展開，現場民眾擠得水洩不通，外國的攝影愛好者都來拍照，「開鬼門」時，民眾搶著去鬼門瞧瞧，並說「原來鬼門長這樣」，還有不少人拿相機往龕門內猛拍。林右昌說，相信這個月祭典儀式會非常順遂，祝福大家闔家平安。

林右昌在參與儀式後指出，從昨夜開燈夜到今天開龕門儀式，一切順利平安，這是輪值主普許姓宗親會和各字姓宗親會共同努力，他認為這個月期間所有祭典儀式都會非常順遂，祝福大家萬事如意，闔家平安。

這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，今天中午1時起，由輪值主普的許姓宗親會主委許順發，率各姓宗親會與祭，備有豐盛祭品牲餚，啟墓扉、放鬼魂來象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養。

經焚香祝禱、依序行獻禮後，老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林市長，再轉交許主委，主委打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待下午2時時辰一到，在信眾及各宗親會代表注目中，林市長陪同許主委持鑰匙開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

基隆老大公廟今天凌晨零時「起燈腳」，點亮4000盞普度公燈，下午2時開啟龕門，開啟分隔陰陽兩界的龕門，迎接好兄弟回陽間。老大公廟人員說，一般廟宇在昨天就會開開啟龕門，但基隆老大公要等到今天農曆7月1日的午後，有一個很特別的原因，是因老大公午後才會出竅。

鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人...
鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門。記者游明煌／攝影
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鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人...
鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門。記者游明煌／攝影
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鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人...
鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門。記者游明煌／攝影
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鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人...
鷄籠中元祭傳承165年，今天下午2時，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門。記者游明煌／攝影
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基隆林右昌中元祭
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