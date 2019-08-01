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頭城搶孤今天破土搭棚 農曆7月底深夜高空競技

2019-08-01 15:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭頭城搶孤被形容是台灣最刺激中元民俗活動，主辦的頭城鎮中元祭典協會今天在搶孤會場破土，開始搭建孤棚。

依往年習俗與規格，孤棚約15公尺高，棚頂設高台，高台上再吊放21公尺高、綁上祭品的孤棧，因此，總高度近40公尺，高度驚人外，加上孤棚的柱子塗上牛油，搶孤選手得要攀高牛油柱，以倒掛金鉤，翻身攻上孤棚高台上，再從高台爬到孤棧頂，鋸下棧尾的順風旗奪標，難度高且刺激。

搶孤主要祭拜與賽場的孤棚與孤棧外，另外還會搭建一座比孤棚小的飯棚與飯棧，在搶孤前先祭祀並供另一組選手比賽。

因頭城搶孤的主辦單位頭城鎮中元祭典協會，都是由頭城鎮民代表會主席擔任，主要成員包括代表與里長等，因此，配合4年1屆，頭城搶孤是連辦3年休息1年，再由新任協會幹部續辦。

頭城鎮中元祭典協會理事長、即頭城鎮民代表會主席楊碧村今天主持破土典禮，協會表示，農曆7月15日中元節前將先完成飯棚與飯棧，而孤棧由各里綁製，農曆7月最後一天（8月29日）白天吊掛孤棧上孤棚，深夜正式搶孤競賽。

頭城搶孤相傳從清朝慶2年（1797年）就有，超過200年歷史，主要有大座的孤棚與小座的飯棚，孤棚以粗大圓木搭建高台，台上有13座孤棧，是13個庄頭獻上的祭品，用意在關鬼門前普施，讓被尊稱為「老大公」的好兄弟們飽餐一頓。

孤棧以粗大竹子綁製成上尖下圓、外形如巨大甜筒，再綁上祭品，祭品依各孤棧地區主要產業或產品為主，例如養殖業與漁民用海鮮、魷魚，賣肉粽的用肉粽，米粉店用綁上米粉，肉商用臘肉，分別稱為魚棧、肉棧、肉粽棧、米粉棧等。

搶孤比賽優勝則有獎金、獎品等。

宜蘭頭城搶孤被形容是台灣最刺激中元民俗活動，主辦的頭城鎮中元祭典協會今天在搶孤會...
宜蘭頭城搶孤被形容是台灣最刺激中元民俗活動，主辦的頭城鎮中元祭典協會今天在搶孤會場破土，開始搭建孤棚。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供
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宜蘭頭城搶孤被形容是台灣最刺激中元民俗活動，主辦的頭城鎮中元祭典協會今天在搶孤會...
宜蘭頭城搶孤被形容是台灣最刺激中元民俗活動，主辦的頭城鎮中元祭典協會今天在搶孤會場破土，開始搭建孤棚。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供
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搶孤中元祭漁民
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