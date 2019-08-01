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全台唯一溫泉馬 礁溪櫻花陵園馬拉松今天開始報名

2019-08-01 15:19聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣礁溪鄉公所今天宣布，「2019礁溪溫泉櫻花陵園馬拉松嘉年華」今天（8月1日）起到9月16日止受理報名，12月7日開跑。

礁溪鄉公所指出，礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華是全台唯一溫泉馬，全台唯一以溫泉為主題的馬拉松，預定今年12月7日在礁溪國小開跑，今年提供免費巡迴車，讓跑者能到溫泉區泡湯，還首度有跨縣市專車接駁服務，讓遠道而來的跑者不須飽受舟車勞頓之苦，能安心享受運動、觀光之旅。

礁溪鄉公所指出，這場2019年第8屆礁溪溫泉馬拉由宜蘭縣礁溪鄉公所、宜蘭縣礁溪鄉民代表會、宜蘭縣立殯葬管理所共同主辦，今年分為「全程馬拉松（42.195公里）」、「半程馬拉松（21.49公里）」及「健跑組（6.35公里）」。

「路線再升級！」礁溪鄉公所指出，全馬路線能將礁溪丰采一網打盡，行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區、首次環龍潭湖、小礁溪、觀光工廠大道等，半馬組路線則較為平坦，適合跑者突破佳績，健跑組，路線行經五峰旗折返，能充分感受礁溪的風景秀麗、清新空氣及好山好水。

礁溪鄉公所指出，美景、美食與溫泉資源為礁溪小城累積豐沛活力，礁溪溫泉馬舉辦多年已打響知名度，今年預計有上百名海外跑者加入，主辦單位與當地飯店業者合作，提供3天2夜與4天3夜行交通住宿優惠，並協助接送機、旅遊行程等包裹式服務，透過馬拉松行銷台灣觀光。

礁溪鄉長張永德指出，礁溪鄉擁有全國唯一的平地溫泉與優美的自然風光，路跑選手可以飽覽礁溪優美景致，賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，是全國絕無僅有的一大享受，無論是犒賞自己、呼朋引伴或是家庭旅遊都是最佳選擇。

大會體貼外縣市選手，今年在台中、新竹、桃園及台北等地皆有設置接駁專車，跑者可選購接駁專車到礁溪會場，完賽後再搭免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站體驗在地觀光熱點。

活動紀念品有亮點，有採用寶特瓶與咖啡渣製成的環保紀念衫，還有極具設計感的運動毛巾，全馬與半馬組跑者還附贈一件運動風衣，同樣運用環保的概念，其材質冰絲的含濕率最符合人體皮膚的生理要求，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、防紫外線等特點。

慶祝礁溪溫泉馬首度加入Run For Taiwan之列，價格優惠，全馬組900元、半馬組800元，健跑組250元，報名資訊請上https://baoming.irunner.com.tw/jiaoxihotspring2019

宜蘭縣礁溪鄉公所今天宣布，「2019礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」今天（8月1...
宜蘭縣礁溪鄉公所今天宣布，「2019礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」今天（8月1日）起到9月16日止受理報名，12月7日開跑。圖／宜蘭縣礁溪鄉公所提供
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