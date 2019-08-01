造福桑梓 老農捐2千多萬元土地造路

2019-08-01 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣新城鄉一名71歲老農黃朝枝，無償提供政府道路用地，除捐出1157坪土地，新城鄉公所以每坪2萬多元估算，現值總計超過2442萬元，不過他完全沒有要求補償，造福地方成為佳話。

黃朝枝的父親早年自宜蘭移居花蓮務農，住在新城鄉迄今已近百年，他十分樂善好施，多年前已捐出1筆土地給鄉公所作為道路使用，在上個月更連捐8筆道路用地，分別位於新城鄉大漢段大德街、大德街372巷、康樂段大方街及大賢街等處。在30多年前因興建房舍，暫提供居民通行，隨著時間演變為既成道路及現有巷道，但他多年來從未主張要求徵收或補償，上個月更選擇「無償捐贈」。

黃朝枝2年前因耳中風失聰後，生活起居全由太太照料。黃阿嬤說，生活其實過得去，純粹是公德心才將土地無償捐出，現在種植山蘇、芭樂和稻米為生，2個兒子也支持爸爸的決定，希望民眾平安通行在這些道路上。

居住在大德街8年的李小姐說，大德街是鄉內重要道路，可連接七星潭、康樂及北埔，感謝黃先生「大德」，為民眾貢獻道路，善心義舉令人感佩，捐出千坪土地。