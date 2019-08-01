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造福桑梓 老農捐2千多萬元土地造路

2019-08-01 13:56聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣新城鄉一名71歲老農黃朝枝，無償提供政府道路用地，除捐出1157坪土地，新城鄉公所以每坪2萬多元估算，現值總計超過2442萬元，不過他完全沒有要求補償，造福地方成為佳話。

黃朝枝的父親早年自宜蘭移居花蓮務農，住在新城鄉迄今已近百年，他十分樂善好施，多年前已捐出1筆土地給鄉公所作為道路使用，在上個月更連捐8筆道路用地，分別位於新城鄉大漢段大德街、大德街372巷、康樂段大方街及大賢街等處。在30多年前因興建房舍，暫提供居民通行，隨著時間演變為既成道路及現有巷道，但他多年來從未主張要求徵收或補償，上個月更選擇「無償捐贈」。

黃朝枝2年前因耳中風失聰後，生活起居全由太太照料。黃阿嬤說，生活其實過得去，純粹是公德心才將土地無償捐出，現在種植山蘇、芭樂和稻米為生，2個兒子也支持爸爸的決定，希望民眾平安通行在這些道路上。

居住在大德街8年的李小姐說，大德街是鄉內重要道路，可連接七星潭、康樂及北埔，感謝黃先生「大德」，為民眾貢獻道路，善心義舉令人感佩，捐出千坪土地。

新城鄉長何禮臺表示，黃朝枝捐出8筆土地合計3824.88平方公尺、約1157坪，估算現值約2442萬元，雖已是既成道路及現有巷道，其實黃仍能依法要求政府徵收，如今為大眾福祉設想，無償捐出土地善舉不簡單，本周他也將代表新城接受縣府模範父親表揚。

71歲老農黃朝枝因捐出1千多坪土地獲新城鄉公所表揚。記者王思慧／攝影
71歲老農黃朝枝因捐出1千多坪土地獲新城鄉公所表揚。記者王思慧／攝影
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新城鄉大德街是鄉內重要道路。記者王思慧／攝影
新城鄉大德街是鄉內重要道路。記者王思慧／攝影
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