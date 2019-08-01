怕就抱緊處理！宜蘭有324公尺長的情人吊橋 歡迎來放閃

2019-08-01 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣大同鄉有條知名的吊橋，長達324公尺，就是位在羅東溪上游的寒溪吊橋，鋼索吊橋，高架在溪上，有如懸吊半空中，因長且高，走時還會搖晃，膽大的遊客覺得刺激好玩，怕晃的遊客往往走到腳軟。

這座全國知名且是宜蘭縣內最大的鋼索吊橋，情人節前夕，大同鄉公所打造成幸福鵲橋，入夜點燈，要開放給遊客攜手體驗這座特別的情人吊橋。

大同鄉公所指出，情人吊橋完成試燈，將在8月3日晚上7點，由鄉長何勝立、鄉民代表會主席賴文富等人攜手點亮，邀請遊客及情侶們過鵲橋，一起來放閃。

鄉公所表示，吊橋設計以「泰雅神話之橋-希利克鳥的祝福」為主題，裝飾閃閃發亮的羽毛，有如每位戀人頭上的桂冠，設有「愛情桂冠拱門」 ，讓情人們通過，象徵著大同鄉蓬勃林業歷史的濃情森林，便在橋上熠熠發光。

同時，橋頭上的希利克鳥圖騰，營造彷彿唱著吉祥歌聲，迴盪泰雅山林的意象，向每位遊客獻上祝福佳音，當夜幕降臨，點亮鵲橋，五光十射、炫麗奪目的各型燈飾、感受幸福歡樂的氛圍。

點燈當晚還有多項情人節活動，邀請大同鄉在地表演團體及原住民族知名藝人幽谷、賴聖恩、羅美玲演出，現場也舉辦「七夕情人專屬好禮抽獎活動」，活動最後還有浪漫璀璨煙火秀。