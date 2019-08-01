基隆8校園長布達 林右昌：遇困難別退縮把孩子照顧好

2019-08-01 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆政府教育處今天舉行8名校園長交接布達典禮，市長林右昌期勉各位校長面對困難不要退縮，藉協作力量共同解決問題，市府是最佳後盾，一起把孩子照顧好。

林右昌布達2位新聘、6位連任校長派令、頒發聘書，並主持新任校長宣誓及新卸任校長印信交接儀式，同時頒紀念品給本學年度退休正濱國中校長張文雄由校方代表接受，場面溫馨。

林右昌說時，教育是百年樹人的工作，他上任後全力支持教育處與學校校長對於教育工作，無論學校軟硬體布建、教師福利、解決超額或流浪教師問題，希望讓校內是安心、安定、安穩狀態，讓各校長無後顧之憂帶領老師向前衝，營造基隆孩子最佳教育場域。

林右昌表示，前方仍有許多困難要面對解決，他期許各位校長，碰到困難與障礙思考如何突破，透過協作力量共同解決問題，往下就是老師、家長與孩子力量，向上就是教育處與市府，各校校長是協作夥伴，也都是市府團隊一分子，背後的力量就是市府，有任何困難一起來解決。