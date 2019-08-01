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鳳林菸樓迷路 週末辦百鬼狂歡派對

2019-08-01 14:20中央社 花蓮縣1日電

花蓮鳳林鎮北林三村社區保留許多日式房舍、有全台密度最高的菸樓建築群，也流傳許多似「海角七號」的感人故事；社區推出「菸樓迷路．百鬼夜行祭」活動，吸引民眾參與。

今天是農曆習俗鬼門開的日子，鳳林鎮北林三村社區發展協會選在每年農曆7月舉辦「鬼」聚會，今年將於8月3日邀請大家打扮成各種妖魔鬼怪，在北林三村充滿日本風味的的菸樓街道上繞街遊行，度過百鬼狂歡派對。

北林三村社區發展協會理事長李美玲說，每年都有許多志工來此參與活動，大家也會發想各種創意，讓活動變得更好、更特別，除了晚上開始的踩街遊行與表演團體，鬼屋更是每年的重頭戲。

「百鬼夜行祭現在已經變成社區的年度盛事，無論男女老少都參與其中，而且菸樓的破敗感太適合鬼屋活動。」李美玲說，創造一個居民共同參與的舞台，以獨特的活動吸引更多人前來，進一步認識在地文化，並傳承下去。

李美玲說，百鬼夜行活動今年邁向第8屆，這次特別推出「百鬼文化宴」，以傳統辦桌方式，呈現在地餐桌宴席菜色。百鬼演出鳳林在地的傳說故事、土地變遷及農村生活，而每一道菜餚都與在地的飲食文化、故事都有密切的關係。

因為辦桌，同時舉辦桌巾設計比賽「鬼畫符」，得獎的80張作品成為桌巾圖案，主辦單位將80張桌子排成「百鬼」與「夜行」4字，再以空拍機拍攝為活動宣傳。此外，當天晚間清華大學光舞社團成員將在北林水田間表演火舞，透過水田倒影呈現美麗畫面。

辦桌鬼屋空拍機
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