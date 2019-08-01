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三星情人節 造9999顆LED燈的鵲橋 今晚點亮

2019-08-01 09:43聯合報 記者羅建旺╱即時報導

迎接浪漫七夕情人節，宜蘭縣三星鄉公所推出「情定安農溪幸福在三星」，主活動8月7日晚上6點30分在安農溪分洪堰拱橋舉行，有「鵲橋點燈」、「抒情音樂演奏」等節目，還有在地小農及美食市集、行動咖啡車等。

其中，分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，三星鄉公所漆上粉紅妝彩，情人節前，以9999顆LED燈光點綴。

三星鄉公所從今天（8月1日）起安排系列暖身活動，今天起至8月6日，每晚點亮鵲橋1小時（晚上8點到9點），壓軸是七夕（8月7日）晚上7點7分浪漫點燈，讓情人漫步燈海鵲橋，同時，當晚也安排了持續3個小時的抒情搖滾音樂會，讓戀人們可以依偎，沉浸在星光音樂中。

此外， 今天（8月1日）上午8點起，民眾在三星鄉公所臉書按讚，並在活動相關貼文下方留下「愛的宣言」，前200名就能獲得雷射雕刻姓名的情人心型對鍊一組，公所也將在愛的宣言中評選20則佳作，加碼送情人手繪青花瓷體驗券，活動詳情可瀏覽三星鄉公所臉書貼文，或上三星鄉觀光旅遊網查詢。

另外，8月7日活動當晚6點30分將免費發放500分霜淇淋，現場也準備300份精美的情人心型對鍊，情人只要當晚6點30分手牽手排隊即可索取兌換券，當晚7點7分再和情人一起走到鵲橋另一端兌領。

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉擁有得天獨厚的天然美景，安農溪分洪堰拱橋是旅遊勝地，希望能透過七夕情人節，行銷安農溪觀光，提升民眾休閒和生活的品質，也希望天下有情人透過這個應節的活動都能終成眷屬，另外，三星鄉有眾多優質民宿也是情人當晚住宿的好選擇，熱情歡迎外地遊客共襄盛舉。

宜蘭縣三星鄉公所將安農溪分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以...
宜蘭縣三星鄉公所將安農溪分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以9999顆LED燈光點綴。圖／宜蘭縣三星鄉公所提供
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宜蘭縣三星鄉公所推出「情定安農溪幸福在三星」，分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋...
宜蘭縣三星鄉公所推出「情定安農溪幸福在三星」，分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以9999顆LED燈光點綴。圖／宜蘭縣三星鄉公所提供
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宜蘭縣三星鄉公所將安農溪分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以...
宜蘭縣三星鄉公所將安農溪分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以9999顆LED燈光點綴。圖／宜蘭縣三星鄉公所提供
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宜蘭縣三星鄉公所將安農溪分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以...
宜蘭縣三星鄉公所將安農溪分洪堰的拱橋美麗變身為情人節「鵲橋」，漆上粉紅妝彩，還以9999顆LED燈光點綴，今天起至8月6日，每晚點亮鵲橋1小時，七夕晚上7點7分浪漫點燈。圖／宜蘭縣三星鄉公所提供
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三星鄉長李志鏞（左）希望能透過七夕情人節活動，行銷安農溪觀光。圖／宜蘭縣三星鄉公...
三星鄉長李志鏞（左）希望能透過七夕情人節活動，行銷安農溪觀光。圖／宜蘭縣三星鄉公所提供
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安農溪情人節七夕
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