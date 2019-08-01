影／中元祭舞獅墜2米梅花樁民眾驚呼 他爬起再上獲掌聲

2019-08-01 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天農曆七月初一，進入俗稱的鬼月，基隆老大公廟今天凌晨「起燈腳」，點亮4000盞普度公燈，為基隆中元祭揭開序幕，舞獅團在廟前熱鬧表演踩梅花樁，十分精采，吸引很多民眾圍觀。但過程中，舞獅的獅頭團員回身時腳一個踩空，墜落2公尺梅花樁摔到地面，民眾驚呼大叫了一聲「啊」，獅團成員急忙衝上前去相扶，但舞獅頭的團員馬上再爬起來，跳上梅花樁繼續舞獅，動作仍然活靈活現，獲得現場民眾掌聲。

基隆開基老大公廟，昨深夜11時30分進行起燈腳開燈儀式，市長林右昌和今年輪值主普的許姓宗親會主委許順發、立委蔡適應、議長蔡旺璉等地方仕紳開啟總開關，在今天凌晨零時起，點亮4千盞「普度公燈」，代表己亥鷄籠中元祭揭開序幕。下午2時將開啟龕門，由輪值主普從錦匣中取出鑰匙，在各方見證下，開啟分隔陰陽兩界的龕門，迎接好兄弟回陽間。

林市長和各字姓宗親會代表，先與輪值主普許姓宗親會主委許順發等人共同按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。隨後，再由老大公廟秘書率領全體委員，依序上香、行獻花、獻果等儀式。在點亮普渡公燈及主排樓燈，綻放光明，象徵照引好兄弟要到陽間接受供奉，廟前廣場點燃鞭炮，氣氛為之沸騰。

許多善男信女帶著貢品，靜心虔誠上香祭拜，廟裡香菸繚繞，人潮川流不息，相當熱絡。廟外則有舞獅慶賀，並有踩上梅花樁表演，吸引不少民眾拍照圍觀。在梅花樁上跳躍、回身等動作都十分俐落，獲得不少掌聲。