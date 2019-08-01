鬼月到 妖魔鬼怪傳說盡在基隆中元祭主題書展

2019-08-01 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天起進入農曆7月，也就是俗稱的鬼月，中元節要普度拜拜，但你知道雞籠中元祭有什麼樣的特色嗎？除了中元祭以外台灣還有哪些特色民俗活動？妖魔鬼怪傳說？這些答案統統在8月1日到31日的「中元祭主題書展」，暑假時光不妨進圖書館來閱讀找答案。

昨晚基隆老大公廟點亮4000盞普度公燈，為雞籠中元祭揭開序幕，今天下午2點老大公廟將開啟龕門，由輪值主普從錦匣中取出鑰匙，在各方見證下，開啟分隔陰陽兩界的龕門，迎接好兄弟回陽間，其間還有農曆7月12日主普壇開燈放彩、13日迎斗燈遶境祈福、14日放水燈遊行、海濱放水燈頭、及15日公私普渡、跳鍾馗等，是第一個被指定為「重要民俗」類國家文化資產的節慶。

為促進民眾對中元祭、民俗知識的認識並鼓勵閱讀，基隆市各公共圖書館今起聯合開展「中元祭主題書展」，書展包含三大主題「雞籠中元祭」、「台灣民俗」、「恐怖小說」，除了能讓民眾更認識台灣民俗、科儀的前兩類圖書以外，結合農曆鬼月的特色，展出以妖怪、靈異為主題的小說，希望市民能在夏日用閱讀清涼一下。