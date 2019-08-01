基隆老大公凌晨點亮4千盞普度公燈 下午開鬼門

2019-08-01 02:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆老大公廟今天凌晨「起燈腳」，點亮4000盞普度公燈，為基隆中元祭揭開序幕，下午1點將開啟龕門，由輪值主普從錦匣中取出鑰匙，在各方見證下，開啟分隔陰陽兩界的龕門，迎接好兄弟回陽間。

基隆開基老大公廟，昨深夜11時30分進行起燈腳開燈儀式，市長林右昌和今年輪值主普的許姓宗親會主委許順發、立委蔡適應、議長蔡旺璉等地方仕紳開啟總開關，點亮4千盞「普度公燈」，代表己亥鷄籠中元祭揭開序幕。

林市長和各字姓宗親會代表，先與輪值主普許姓宗親會主委許順發等人共同按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。隨後，再由老大公廟秘書率領全體委員，依序上香、行獻花、獻果等儀式。

在點亮普渡公燈及主排樓燈，綻放光明，象徵照引好兄弟要到陽間接受供奉，廟前廣場點燃鞭炮，氣氛為之沸騰；許多善男信女帶著貢品，靜心虔誠上香祭拜，廟裡香煙繚繞，人潮川流不息，相當熱絡。

林右昌指出，一年一度的鷄籠中元祭今天啟動，傳承165年，也是台灣無形文化資產第1號。為期1個月中元祭活動，在農曆7月14日晚上將有市區大遊行及望海巷放水燈，這項傳承百年的民俗科儀，蘊含深厚歷史人文內涵，每年吸引民眾到基隆參觀，為基隆市民、全台灣人民祈福。

今天是農曆7月1日，俗稱「鬼門開」。今天下午1點，老大公廟將開啟龕門，由輪到主普從錦匣中取出鑰匙，在各方見證下，開啟分隔陰陽兩界的龕門，迎接好兄弟回陽間，信眾則準備三牲素果虔誠祭拜，供奉好兄弟以求平安順遂。