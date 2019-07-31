和平營舍動工 2020年完工 將重現大基隆歷史場景

2019-07-31 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



文化部長鄭麗君（右二）昨參加和平營區二營舍新建工程開工動土典禮。記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市府昨天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，完成後將讓原中濱營區部隊進駐，讓沙灣地區文化資產園區核心更完整，文化部長鄭麗君說，全國已有30個計畫在推動，「大基隆歷史場景再現」是其中的旗艦示範計畫。

文化部長鄭麗君昨參加和平營區二營舍新建工程開工動土典禮，結束後再視察聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘現場。記者游明煌／攝影 分享 facebook

鄭麗君也視察聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘，清大人類學研究所長臧振華指出，最近挖出17世紀西班牙人使用的十字架，相當難得。

基隆法國公墓旁的海軍中濱營區，待和平營區完成後即搬遷，工程由市府代拆代建。未來原址將串連周邊的太平輪遇難旅客紀念碑、要塞司令官邸、校官眷舍、市長官邸到旭丘指揮所，縫合整體歷史場域，營舍預計2020年5月完工。

70年前的太平輪事件造成上千人罹難，但「太平輪遇難旅客紀念碑」以前卻圍在海軍中濱營區內，罹難者家屬必須事先申請才能進入憑弔。市府推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，不只是單點的古蹟修復或傳統的歷史園區再現，更是台灣史上第一個以文化歷史為主軸的都市再生計畫，重新架構基隆市都市脈絡。

基隆市長林右昌表示，會協調工務單位及承辦廠商盡快縮短期程，讓市政得以發展、大基隆歷史場景計畫順利推動、海軍有新穎營舍的三贏局面。立委蔡適應說，就像軍港遷移案一樣，過去很多人爭取，但他把目標化為行動力，軍方被他說服了。