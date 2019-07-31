親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

基隆老大公廟今晚「起燈腳」 點亮4千盞普度公燈

2019-07-31 20:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

明天是農曆7月1日，俗稱「鬼門開」，基隆老大公廟今天晚間11點半，舉辦「起燈腳」開燈儀式，同時點亮4000盞普度公燈，為雞籠中元祭揭開序幕。老大公廟方說，相傳地獄幽暗無光，為了是為孤魂野鬼照亮方向。今天晚間7點多先試燈，吸引不少民眾搶先拍照。

明天下午2點，老大公廟將開啟龕門，由輪值主普從錦匣中取出鑰匙，在各方見證下，開啟分隔陰陽兩界的龕門，迎接好兄弟回陽間，信眾則準備三牲素果虔誠祭拜，供奉好兄弟以求平安順遂。市長林右昌及地方人士都會參加，現場往年都會擠得水洩不通。

基隆老大公廟今天晚間11點半，舉辦「起燈腳」開燈儀式，同時點亮4000盞普度公燈...
基隆老大公廟今天晚間11點半，舉辦「起燈腳」開燈儀式，同時點亮4000盞普度公燈。記者游明煌／攝影
分享

基隆中元祭林右昌
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

和平島圍牆驚喜 神秘客塗鴉15隻可愛貓咪姿態各異

2019-07-31 19:06

基隆港旅運大樓將公告招商 示意圖很壯觀

2019-07-31 15:53

宜蘭焚化爐變金庫 13萬公斤紙錢集中火化

2019-07-31 14:24

全國推動30個歷史場景計畫 鄭麗君：大基隆是旗艦示範

2019-07-31 13:55

孩子說出我愛你 爸爸可用孩童票價進宜蘭童玩節

2019-07-31 13:25

被期待回宜蘭選立委 吳澤成：兩難！

2019-07-31 12:38

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

旅宿搶客 特色取勝 也要懂行銷

2019-07-31 00:03

基隆中元祭8月1日登場 上演「潮海渡」好戲

2019-07-31 00:02

宜蘭童玩節延長到晚上9點 周邊旅宿住客增2成

2019-07-30 23:57

太麻里金針花季 8月中全開

2019-07-30 23:51

花蓮追加預算 籌闢3處共融公園

2019-07-30 23:47

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01

為女兒戒毒10年 大哥助更生人勵志故事改編電影

2019-07-30 17:21

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

3C手機隨手拍家人愛參賽 林姿妙：這種正向的事多做

2019-07-30 15:35

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

雲林至2040年恐減少14萬人！ 縣府全力拚催生

2019-07-31 14:13

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

「桐花芽」蔬食咖啡廚房 爆紅

2019-07-30 23:19

目睹盜伐現場 法院院長也心痛

2019-07-31 16:36

竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

竹市聯合婚禮8月5日開放報名 首度開放同婚新人參加

2019-07-31 14:41

大巨蛋太耀眼？許淑華：恐傷學童視力

2019-07-31 14:36

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

基隆港旅運大樓將公告招商 示意圖很壯觀

2019-07-31 15:53

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

六福村主題露營又來啦！蒸汽火車帶你夜探動物園

2019-07-31 16:31

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

營運57年謝幕 斗六東市場今最後一天營運

2019-07-31 15:49

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47

長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空氣品質、觀光人潮

2019-07-31 12:47

育兒津貼2至4歲也受惠 林右昌：花在孩子身上是對的

2019-07-30 22:21

成功複製「秋紅谷」 彰縣續推滯洪池

2019-07-30 23:35

明天鬼門開不驚擾好兄弟 西螺福興宮暫封鐘鼓不燃鞭炮

2019-07-31 13:08

影／205兵工廠遷建今開工 韓國瑜許願亞洲新灣區

2019-07-31 12:40

黃淵源任高市社會局長 綠議員質疑不專業

2019-07-31 16:50

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

林佳龍規畫 盧秀燕換地 台中足球園區被撤銷

2019-07-30 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top