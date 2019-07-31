公墓變公園 花蓮市公所要做佐倉運動公園

2019-07-31 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市佐倉運動公園前身為花蓮市佐倉公墓A區，該公墓早在民國76年公告禁葬並辦理遷葬，但因幅員廣大，以市公所財政實無力開發活化，導致30多年來遷葬速度緩慢，並衍生許多治安問題。花蓮市長魏嘉賢表示，該地已是公共用地，已爭取相關經費改造成運動公園，讓居民有寬廣地方運動。

魏嘉賢指出，佐倉運動公園以前都是公墓，這三年來，市公所在A區禁葬區勸導遷葬，從原本剩下的300多座墓基，至今只有100多座，鼓勵私有地上私墓盡快移除，希望把花蓮市僅有的大範圍公園用地整理出來，未來變成花蓮市很重要的運動公園之一。

相關花東基金持續跟體育署爭取，獲教育部體育署核定補助「前瞻基礎建設─城鄉建設─營造休閒運動環境計畫」工程經費540萬元，加上市公所自籌經費60萬元，總經費600萬元施做將近1萬6千平方公尺的多功能運動草皮。

由於旁邊還是有公墓，民眾可能還是覺得「怪怪的」。魏嘉賢說，草地能讓孩子的身心靈開闊，根據國外案例，很多墓地開放讓遊客進出，甚至有的還要收費，應該揮別過去對於墳墓恐懼的觀念，只要大家的觀念一致，相信這座公園會有許多人使用。